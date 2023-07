A Radio Campus on aime pas l’été parce que les studios deviennent un désert : les degrés remplacent les bénévoles, partie.s sous d’autres cieux. Et puis, il fait trop chaud, le ventilo fait trop de bruit et le robinet coule tiède.

En revanche, on aime l’été parce qu’il est surprenant et inattendu. A l’antenne, on tend l’oreille à de nouvelles émissions venues de radio associatives consoeurs et à des créations proposées par des réalisateurs.trices sonores indépendant.e.s. On expérimente des nouveaux formats.

LUNDI

10h Chronique àMER | Chronique réalisée par des membres du réseau Alarm Phone, une hotline auto-gerée par des activistes 7/7- 24/24 depuis 2015, pour soutenir les appels des personnes qui sont en détresse sur la frontière méditerranéenne, exiger leurs sauvetages et leurs débarquements dans des ports sûrs.

11h30 Vortex et Rotative | Science fiction et critique sociale

12h30 Slippery when wet | Parcourir la discographie d’artistes ou groupes de rock indés/alternatifs, electro, coldwave, punk, hip/trip-hop, indus…

17h La Brèche (Campus FM – Toulouse) | Edward Stiglitz vous fait voyager à travers les âges et les genres musicaux.

19h Mineur de sons | Rizeum revisite des disques de collection et part à la recherche de nouvelles pépites musicales.

20h Pastoral Mécanique | Des rockabillies en cuir noir usé, des hors-la-loi de la country, des blues(wo)men radio-actifs, des mitrailleurs surf, de la musique qui soulève la poussière, c’est Pastoral Mécanique.

21h Les mémoires dans la peau | Une émission qui interroge l’expérience corporelle au côté d’un·e invité·e venu.e parler de son rapport au corps singulier, qu’il soit vécu ou intellectuel.

MARDI

10h30 Women in Coppernicus (C-Lab) | Explorez le monde de l’Observation de la Terre au travers de voix de femmes travaillant dans ce domaine en Bretagne.

16h Poptimist (RC Paris) | Une heure d’émission-mix aux multiples formes que peut prendre l’esprit pop. Nichez-vous dans un recoin des musiques populaires du XXIe siècle.

17h H1000 | Randonnée acoustique à travers les chaînes montagneuses.

19h Dig it | Mix sur disque vinyle sur fond de Hip Hop, funk, soul en passant par la musique latino et brésilienne ainsi que le reggae.

20h Trafic 908 | Djing collectif – sélection de musiques innovantes et authentiques, avec la certitude qu’ils ont quelque chose de spécial.

MERCREDI

11h Méliès le premier passager (RC Clermont-Ferrand) | Cinéma de science fiction.

17h Indie-RE (Campus France) | Scène musicale émergente européenne.

19h30 Voix de garage | Découverte des musiques actuelles : Garage Punk, Surf, Rockabilly, Frat, Psycho, Psyché, Stoner, Blues, Trash, Freakbeat.

23h Les couloirs du Ciel | Sessions de musique live nocturne depuis les couloirs du Ciel.

JEUDI

11h Football Club Littéraire | Chronique littéraire où l’on pense le foot à travers les époques, les philosophies de jeu, l’économie.

15h Conte de Griotte | Lectures de conte jeunesse pour petites et grandes oreilles !

17h Intrinsèque | Des câbles, du rap, de la poésie instable, de la violence en parfaite harmonie, de la chanson, des textes, de la tendresse légitime dans une atmosphère rocailleuse, un solo de harpe.

19h DégenréEs | Une émission féministe : actualité, analyses, témoignages, infos, débats, points de vue, musiques etc. de femmes, de lesbiennes, de trans et autres monstres !

20h30 Wise up Station | Reggae, Dub, Soundsystem

OU

20h30 Vertigo (RC Bordeaux) | Vertige musical qui nous porte d’un titre à l’autre pour explorer les styles, les anecdotes, les coïncidences et les différents mystères qui parcourent la grande histoire de la création sonore !

23h Mélodie citronique (RC Clermont-Ferrand) | Musique expérimentale qui fait mal aux oreilles, ou grincer des dents, ou les deux à la fois !

VENDREDI

10h Libido _Sciendi | Une émission à l’écoute de la recherche.

OU

10h Sonar (RC Amiens) | L’émission de radio qui sonde l’Histoire à travers les voix de ceux qui l’ont fait ! Une création sonore qui vous plonge dans les archives contemporaines de l’Histoire.

17h Créations sonores

Paris 2024, une fiction sonore de Natacha Thaon Santini (texte) et Dasz Kowalski (création sonore) | 3 épisodes (juillet)

une fiction sonore de Natacha Thaon Santini (texte) et Dasz Kowalski (création sonore) | 3 épisodes (juillet) Chaoscopie, sélection d’oeuvres sonores autour du chaos (4 août)

sélection d’oeuvres sonores autour du chaos (4 août) Monsieur Bisou fait la grève , une fiction sonore d’Adrien Cailleaud | 3 épisodes (11 au 25 août)

, une fiction sonore d’Adrien Cailleaud | 3 épisodes (11 au 25 août) La Pipette (C-Lab) | Expérimentation radiophonique collective autour d’un thème | 2 épisodes (1 au 8 sept.)

19h Autoradio (Radio Galère) | Variations musicales autour d’un thème.

20h Là où on va | Exploration des cultures musicales d’un pays. Un voyage à travers l’espace et le temps, sans passeport ni visa, sans contraintes ni permis de conduire. Car là où on va, on n’a pas besoin de route.

OU

20h Expression Jazz | 60 minutes de jazz autour d’un thème, une promenade en bonne compagnie, celle des hommes et des femmes qui font cette musique.

21h Hertzeresis | Distillant les nouvelles sorties musicales électroniques, les laborantins d’Hysteresis agissent comme de vrais filtres à mauvaises ondes.

22h Campus Local Club (Campus France)

23h Campus Club (Campus France)

SAMEDI

11h30 C’est pas faux (Radio Phénix) | Une é­mis­sion qui vul­ga­rise l’actualité scientifique sans être vul­gaire !

13h Carnet de correspondances sonore | De l’Europe au Brésil, des cartes postales sonores produite par Hemera

17h Indie-RE (Campus France) | Scène musicale émergente européenne.

DIMANCHE

9h Métaclassique | Traversée inédite de l’histoire de la musique produite par David Christoffel.

10h H1000 | Randonnée acoustique à travers les chaînes montagneuses.

15h30 Jazzitude (RC Angers) | Une émission consacrée au jazz contemporain et à la musique improvisée.

17h Dauphinoise Discothèque | Tout ce qu’on a pas osé envoyer dans le sonde Voyager de 1977 sera diffusé dans cette émission !

19h PYZ (RC Angers) | L’émission qui aborde la culture de biais : une thématique vue au travers des extraits de film, de littérature en compagnie d’un.e invité.e.

Cuite à point, notre grille d’été se savoure pimentée par 195 pastilles sonores de 60sec Radio, édition 2023 !

(Et puis on aime l’été parce que c’est la saison des sorbets et des pétanques, des lacs et de la mer, des cartes postales et des siestes, et que la bière n’est jamais aussi bonne.)