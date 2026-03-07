À l’occasion du 8 mars, Radio Campus Grenoble vous propose une programmation spéciale ! Ouvrez vos oreilles !

11h : Table ronde radiophonique « De la maternelle à la fac, un parcours inégalitaire » enregistré le 5 mars 2026 à Radio Campus Poitiers.

15h : on écoute le direct de Radio Campus Clermont-Ferrand depuis la manifestation là-bas : manif dimanche 8 mars !

16h30 : Piratesse – Une création du Théâtre Universitaire et de la compagnie la Multiple enregistrée à Radio Dijon Campus en février 2025

18h : Une matinale de 19h produit par Campus Paris, composée de 1. grand entretien : les femmes dans l’agriculture // 2. chronique : mouvements de luttes portés par les femmes d’Iran // 3. Zoom sur Adelphe Game Fest 2026 dans le but de promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo !

Bonne écoute !