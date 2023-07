Aujourd’hui Radio Campus Grenoble sera au Cabaret Frappé au jardin de ville de Grenoble pour interviewer les groupes qui jouent et rediffuser les concerts de la soirée en direct!

Pour ce lundi 10 juillet dans le programme les airs pop des Grenoblois de Plus Plus Plus précéderont la musique instinctive et festive de Ceylon, le rock de la chanteuse québécoise Lou-Adriane Cassidy et l’univers électropop d’inspiration vidéoludique d’Agar Agar.

Cest ce soir, écoutez toute cette programmation en direct, à partir de 19h sur les ondes de Radio Campus Grenoble et sur campusgrenoble.org!

Et oui si vous êtes sur place venez nous rencontrer 🙂