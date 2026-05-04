Du 16 mai au 10 octobre, le département de l’Isère vous propose de partir a la découverte de 50 Espaces Naturels Sensibles du territoire avec plus de 280 rendez-vous au programme !



C’est l’occasion rêvée d’explorer une biodiversité étonnante, d’apprendre à

reconnaître plantes et animaux sauvages et de mieux comprendre, apprécier …

et protéger notre nature.

Les animateurs nature vous proposent des sorties de 2 à 3 heures, sur des thèmes

variés et captivants. Que vous soyez amateur de faune et de flore, ou simplement

curieux de nature, chaque sortie est un moment de partage et de découverte !



En famille, entre amis ou même en solo, vivez une immersion nature en petits

groupes (12 à 15 personnes), dans une ambiance conviviale. Certaines sorties sont

accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Inscriptions gratuites et informations auprès des Offices de tourisme.

Tous les Rendez-vous Nature en Isère et toutes les informations sur le site :

www.isere.fr/rendez-vous-nature