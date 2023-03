Jabberwocky est un poème absurde écrit par Lewis Carroll, où s’invente des mots et s’imagine des langues.

A travers un enchaînement poétique de tableaux sonores, cette création expérimentale propose un voyage sensoriel fait de liens et de métamorphoses surprenantes.

Beirut in one minute, Nour Nour Sokhon, 1 min

Proposé au concours 60 secondes radio

Hommage à Beirut, vibrante, malgré les apocalypses politiques.

Des sons diffus confus les on que l’on fut, Julie Coutureau 1 min Proposé au concours 60 secondes radio Charade, aventure poétique expérimentale et phonétique, revendicatrice d’un langage résistant (extrait de la pièce SNI).

Total Vocal, Chaos total, Nicolas Guadagno Production ARTEradio.com La révolte des voix de synthèse a commencé ! Nicolas Guadagno imagine un monde où elles ont pris le pouvoir.

Usure Courte, Zak Colello, 1 min Proposé au concours 60 secondes radio Vaguement inspirée des systèmes de communication de certains mammifères marins.

You play the ruler, and I play the ruled, Nina Linda, 1min Proposé au concours 60 secondes radio S’adresse au patriarcat. Qui raconte mon histoire ? De qui suis-je le personnage ? Que se passerait-il si je commençais à jouer avec les règles du meneur de jeu ?

La Bouillabaisse infernale, François Beaune, 15 min Production ARTEradio.com A Marseille, une famille se réunit pour déguster une bonne bouillabaisse. Et là, c’est le drame… Une histoire vraie !

Maira, Anne Versailles, 1 min Proposé au concours 60 secondes radio Après la chute. Pas encore la douleur. Mais déjà le battement. Lancinante suspension, ne plus être ici, pas encore ailleurs. Des voix. La mienne? Une autre?

Obscuur, Lotte Nijsten Gillis Van der Wee 17,31 min Production ACSR, Disponible sur Radiola.be En dessous de la surface, il y a un monde de sons cachés transformés et façonnés par la ville et la vie urbaine. Obscuur est un recueil de poèmes sonores qui questionnent le souterrain urbain et la pratique de l’écoute dans un monde visuel.

One minute late, Dominic Thibault, 1 min Proposé au concours 60 secondes radio En retard, Dominic l’est toujours. Mais une minute de retard c’est une minute de retard pour Stefen. Le désaccord réside ici : la minute de retard, pourrait être la minute de trop.

Je ne suis pas là, Charles Pennequin Production Silence Radio, Disponible sur Radiola.be L’équipe de SilenceRadio.org a fixé un rendez-vous téléphonique à Charles Pennequin pour enregistrer sa pastille. Malheureusement, il ne décroche pas. Le répondeur s’enclenche. Message.

Horns of Protest, Fernandez Chuse, 1 min Proposé au concours 60 secondes radio Au milieu des pandémies, des guerres, des émeutes, des crises économiques, etc… la ville dans laquelle je vis a cette intéressante bande sonore de fond presque constante.

Allons voir “rien”, Anne Versailles, 6 min Disponible sur Radiola.be « Circulez, y’a rien à voir » est le thème choisi par l’école d’art de Mortagne-du-Nord pour l’année 2020-21. Avec les enfants de l’atelier d’art plastique, Anne Versailles a donc circulé dans Mortagne, cherchant à voir « rien ».

In the end, Gregory Whitehead Production SilenceRadio, Disponible sur Radiola.be La fin est un commencement, le commencement est une fin. Quand la berceuse se termine, quand la voix s’éteint, y a-t-il encore quelqu’un ?

CHAOS, substantif, masculin Désordre originel. Confusion initiale, indifférenciée et informelle de la matière et des éléments, antérieure à l’organisation du monde. Chaos primitif. GÉOGR. PHYS. Amoncellement de blocs résultant de la désagrégation de roches granitiques ou gréseuses et d’éboulis. Désordre sentimental, état d’agitation où tout semble inorganisé, désordonné, confus, incohérent. Le chaos inextricable des antécédents psychologiques (Bachelard, La Poétique de l’espace,1957). Désordre social, politique ou économique; état d’anarchie. Le chaos révolutionnaire. Comportement imprévisible, si ce n’est peut-être avec de très grands moyens et de puissantes recherches. Le chaos est le produit de l’action de l’homme. COSMOGONIE. MYTH. GR. Espace immense indifférencié préexistant à toutes choses, et notamment à la lumière. Comportement chaotique. Désordre apparent, correspond à un passage difficile à décrire et apparemment inorganisé, comme transition entre deux systèmes. C’est en fait le propre de tout système complexe. Avant tout, le Chaos enveloppait les mondes. Où roulaient sans mesure et l’Espace et le Temps

Avec la complicité de :

L’Atelier de création sonore radiophonique (acsr) est une structure d’accompagnement et de résidence pour la réalisation de récits sonores basée à Bruxelles. www.acsr.be

Radiola, c’est la plateforme d’écoute de l’Atelier de création sonore radiophonique (acsr) qui rassemble des créations sonores belges emblématiques et méconnues pour les petites et grandes oreilles. Des récits documentaires ou fictionnels qui nourrissent nos imaginaires, notre réservoir de mythes et légendes, qui requestionnent un passé collectif ou anticipent un monde futur. Une invitation à dériver, rêver, écouter sur des histoires singulières. www.radiola.be

60 secondes radio est un concours international invitant les artisans de la radio et du son à produire une capsule de 60 secondes. Radio art, fiction, collage, théâtre radio, prose et poésie sonore, sound art, documentaire de création, inclassables, radio mutante, paysages, instantanés sonores: tout est possible tant que cela ne dure qu’un strict 60 secondes. www.60secondesradio.com

Et en partenariat avec la Direction de la Vie Etudiante de l’UGA.