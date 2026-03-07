Proposée en partenariat avec le musée d’Orsay, l’exposition révèle une facette méconnue de Gabrielle Hébert, épouse du peintre Ernest Hébert. Le parcours dévoile l’œuvre intime et novatrice d’une femme pionnière de la photographie à la fin du 19e siècle.



Gabrielle Hébert, née Gabriele von Uckermann (1853-1934), est d’abord peintre amateure, avant d’épouser le peintre Ernest Hébert en 1880. Lors du second directorat de son mari à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, elle dépasse le rôle attendu d’épouse du directeur pour s’engager dans une pratique photographique assidue et passionnée. Elle entreprend alors de documenter le quotidien de l’Académie, le palais, les jardins, les pensionnaires et surtout son mari. Ses images, véritables pages d’un journal intime visuel où se conjuguent sensibilité et modernité, font d’elle la première chroniqueuse photographique du lieu.

L’exposition propose de redécouvrir l’histoire de cette pionnière, de ses premiers clichés réalisés en 1888 à ses ultimes images datées de 1908. Le parcours révèle une figure singulière et désormais incontournable de l’histoire de la photographie.

Après sa présentation au musée d’Orsay, l’exposition arrive au musée Hébert pour trois mois, avant de partir pour Rome, à la Villa Médicis, début 2027.