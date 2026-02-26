Formations ouvertes à tous.tes – prix libre / gratuit pour les étudiant.e.s

Inscription : formation@campusgrenoble.org

Attention places limitées !

SAMEDI 14 MARS | EVE

Approfondir sa pratique de l’interview | 10h-13h // COMPLET

Entretiens courts ou longs, face à des interlocuteurs aguerris ou novices du micro, sur des sujets que l’on maîtrise ou d’autres que l’on découvre… mener une interview radiophonique n’est pas toujours facile ! Lors de cet atelier, nous verrons comment accompagner le développement des propos, créer une progression fluide, ou encore dynamiser l’échange, pour améliorer ses interviews.

Animé par Marion Paquet, journaliste indépendante depuis une douzaine d’années, qui travaille principalement pour des radios publiques et associatives et a plaisir à partager sa passion pour le son et la radio.

Initiation au montage | 10h-13h

Découvrir ou redécouvrir Reaper : importer des pistes, couper, coller, gérer le volume, les fondus. Amenez vos ordinateurs avec le logiciel Reaper (gratuit) téléchargé, un casque et une souris !

Animé par le pôle technique de la radio.

Approfondissement du montage | 14h30-17h30

Découvrir des effets sur Reaper pour de la création radiophonique : equalizer, reverb, stéréo (pan). Amenez vos ordinateurs avec le logiciel Reaper (gratuit) téléchargé, un casque et une souris !

Animé par le pôle technique de la radio.

Animer une émission | 14h30-17h30

De la préparation d’une émission à son animation en direct : découvrez les dessous d’une émission radio (les différents éléments qui composent une émission de radio, son organisation, les techniques d’animation et de pratiques de l’interview).

Les participant.e.s volontaires seront amenés à préparer et animer une émission en direct à 18h !

Animé par Nisrine et Flo, animatrices bénévoles à RCG.

Régie technique d’une émission | 14h30-17h30

Viens démystifier la régie, ses micros et ses potards ! Pour les personnes n’ayant jamais ou très peu utilisé de console. Fonctionnement général d’une régie, gérer les micros, lancer des sons, utiliser le logiciel Mixx. Mise en pratique pour savoir tout utiliser.

Animé par le pôle technique de la radio.

Émission en direct à plusieurs voix et mains | 18h-19h

Première animation et interviews pour les uns, prise en main de la régie technique pour les autres, diffusion des jingles et des créations sonores réalisées pendant le week-end !

Tout le monde est bienvenu, on prend l’apéro après !

DIMANCHE 15 MARS à EVE



Partir en live – Pratiques créatives radio | 10h-20h (avec des pauses !)

La différence entre la radio et le podcast ? Le direct ! L’adrénaline de jouer une partition ensemble, où tous les formats sont permis, se superposent, se répondent, se confondent, dissipent la frontière de l’anticipé et du spontané, du prévu et de l’imprévu, de la fiction et du réel. C’est cela qu’on vous propose, jouer avec ce fabuleux médium du son et du direct, de vivre la radio comme une un événement joyeux où l’on s’amuse.

Animé par Myriam Prévost et Marie Caroline Conin. Myriam Prévost vient du théâtre, de la radio associative, et de l’éducation populaire. Elle a travaillé pour Arte radio, France culture, anime des ateliers radio avec toutes sortes de gens. Elle aime par-dessus tout hausser sa voix pour celles qu’on entend pas, y compris les voix dans sa tête. Marie Caroline Conin est musicienne et créatrice sonore et travaille depuis longtemps dans le spectacle vivant : performances, musiques, bruitages, orchestre de voix .. avec une affection particulière pour le live !



Initiation à l’animation d’une émission musicale | 10h-13h

En mixité choisie – réservé aux personnes minorisées de genre*

Loin d’être une succession de titres, l’émission musicale est un art de mettre la musique en récit !Comment construire une émission musicale, seul.e et à plusieurs ? Quelles écritures et quels formats radiophoniques pour partager son amour, ses réflexions, ses connaissances et ses avis sur la musique ? L’atelier vous mènera à réaliser une émission musicale collective !Animé par Sana (Roots Rock Reggae) et Valérie (The dark lodge), animatrices d’émissions musicales à Radio Grésivaudan.

Café rencontre « Musique et personnes minorisées de genre* dans nos radios : programmer et prendre la parole » | 14h-16h

En mixité choisie – réservé aux personnes minorisées de genre*

Ce temps d’échange d’expériences et de réflexion part du constat que les personnes minorisées de genre* sont sous représentées dans la sphère musicale de nos radios. Pourquoi et comment favoriser la présence de tous.tes derrière le micro, la console et sur nos ondes ?

Animé par des membres du pôle progra et des émissions musicales d’ici et d’ailleurs !



Juke Box Radio : direct participatif ouvert à tous et toutes | 16h-19h

Faites découvrir vos pépites musicales d’artistes minorisées de genre, venez avec un, deux, trois titres et l’envie de les partager !

Animé par le pôle progra



Partir en live & Apéro | 19h-20h

Venez boire en verre en écoutant l’émission Partir en live réalisée sous vos yeux ébahis !

Animé par tous les participants de l’atelier Partir en live.

*Personnes minorisées de genre : un groupe minoritaire est un groupe de personnes qui sont distinguées des autres dans la société dans laquelle elles vivent et font l’objet d’un traitement différent et inégal, et sont l’objet de discriminations collectives. Ce terme désigne donc ici les femmes, les meufs, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes intersexes et toutes personnes non conformes au genre qui leur a été attribué à la naissance.