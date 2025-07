On aime l’été parce que les ondes du 90.8 se distordent, lentement. On reconnait des voix, des émissions (jamais les musiques, nos programmateurs.trices ont un sens aigu de la découverte). On s’y sent encore chez soi mais quelque chose a changé. On se laisse surprendre par les bonbons de 60 sec Radio, doux et sucré ou corrosif et excitant. On ondule au rythme de toutes ces voix qui nous viennent d’autres ondes FM à Angers, Brest, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Die, Forcalquier, Mens, Paris, Poitiers, Rennes, St-Denis (la Réunion), Toulouse. Portez vous bien jusqu’à septembre ! On aime toujours autant les cartes postales avec vos tubes de l’été pour une diffusion en septembre – 101 Place du Torrent – Bâtiment EVE – 38400 Saint Martin d’Hères.

***

La nouveauté de l’été : les feuilletons documentaires ou fictions !

Une série documentaire du lundi au vendredi à 13h :

Semaine du 21 juillet : Il était une foi | Une série documentaire sur l’amour, le couple et la foi d’Elisa Lenglart-Leconte, Anaïs Auzanneau, Célia Merckens, Emma Théobald , Mehdy Andalous

Semaine du 28 juillet : Espaces d'espèces | Une série documentaire d'Aurélien Caillaux et Lucie Combes sur la faune et la flore sauvages de Toulouse

Semaine du 4 août : Espaces d'espèces | Une série documentaire d'Aurélien Caillaux et Lucie Combes sur la faune et la flore sauvages de Toulouse

Semaine 11 août : Espaces d'espèces | Une série documentaire d'Aurélien Caillaux et Lucie Combes sur la faune et la flore sauvages de Toulouse

Semaine du 18 août : Dimitri, deux fois disparu | Une enquête documentaire de Matthieu Cornélis, à la recherche de celui qui aurait pu être son grand frère

Semaine du 25 août : Dimitri, deux fois disparu | Une enquête documentaire de Matthieu Cornélis, à la recherche de celui qui aurait pu être son grand frère

Semaine du 1er septembre : La ville devant soi | Série documentaire de Fabienne Laumonier et Thomas Guillaud-Bataille, les chroniques d'une commune de banlieue parisienne Bobigny

Une fiction du soir du lundi au vendredi à 22h :

LUNDI

11h30 Vortex et Rotative (RC Grenoble) | Émission de science fiction et de critique sociale (rediffusions)

13h Feuilletons documentaires

14h L’étrange beauté du quotidien (C Lab) | L’histoire un peu folle de photos farfelues, celles de tous les jours, celles qui donnent un petit supplément de poésie à notre quotidien ordinaire. Avec la conviction chevillée au corps que ce sont ces bizarreries qui rendent le monde et les gens merveilleux.

16h Aura des pâquerettes (RC Grenoble)| L’émission de notre fédération Aura FM ! (mensuelle)

19h Mineur de sons (RC Grenoble) | Rizeum revisite des disques de collection et part à la recherche de nouvelles pépites musicales (rediffusions).

20h Pastoral Mécanique (RC Grenoble) | Des rockabillies en cuir noir usé, des hors-la-loi de la country, des blues(wo)men radio-actifs, des mitrailleurs surf, de la musique qui soulève la poussière, c’est Pastoral Mécanique.

21h Microféroce (RDWA) | Une émission féministe et musicale proposée par des meufs et adressée à toutes les oreilles.

22h Feuilletons fictions du soir

MARDI

10h Le complexe de Budapest (Zinzine) | Répression de l’antifacisme à travers l’histoire de Gino – 3 épisodes

et à partir du 12 août Riposte (Phénix) | Analyser le traitement médiatique de l’affaire Mazan – 3 épisodes

13h Feuilletons documentaires

14h L’oracle de l’été (RC Grenoble)

17h Radiotropisme (RC Angers) | Étoiles, drogues, toucher, oiseau … Décliner un mot en une programmation musicale et une interview avec un.e invité.e !

19h Semillas latinas (RC Paris) | Entre célébration des cultures d’Amérique latine et l’analyse des enjeux socio-politiques qui s’y déploient. Un pays spécifique et une thématique centrale, en lien avec l’histoire, les traditions et les défis contemporains de la région concernée, à chaque émission.

20h30 La brèche (RC Toulouse) | À bord de sa machine spatio-temporelle, Edward Stiglitz vous fait voyager à travers les âges et les genres musicaux. La brèche orbite autour d’univers funk, disco, jazz, soul, psych, prog rock, cosmic, et sons étranges des 60’s, 70’s, 80’s… Mais aussi des mix spéciaux dédiés au hip-hop et à la scène électronique.

22h Feuilletons fictions du soir

MERCREDI

9h La faille (RC Clermont) | Entre une sensation de vertige face à l’ampleur des dégâts du monde, et à l’inverse une joie intense à la découverte d’un espace possible d’actions. Une heure d’entretien à la recherche de ces brèches dans la pierre qui permettent au grimpeur de poursuivre sa voie.

11h La librairie des étudiants (RC Grenoble) | Rencontres en librairies parisiennes – Une série d’entretiens avec des libraires indépendant.e.s. Petite Égypte – Paroles – L’instant – Cahiers de Colette – Voyageurs du monde

12h Purée ! (RC Paris) | Aborder la complexité de la cuisine par le biais de livres de recettes et d’autres produits culturels qui la pensent, la montrent, la font et la transmettent.

13h Feuilletons documentaires

17h Les Ludologues (RC Grenoble) | Plongez dans l’histoire fascinante des jeux qui ont marqué notre culture. Des origines d’un jeu à son influence dans la pop culture, en passant par les dimensions psychologiques qui ont fait son succès. À vos dés, prêts, écoutez !

19h Tokoss (Radio U) |Tokoss c’est l’expression de la joie, de la bonne humeur où la musique africaine va entrer dans ton corps afin de te faire danser. Tokoss c’est les émotions véhiculées par les mots, par les sensations qui jalonnent la culture africaine. En bref, c’est l’émission où l’Afrique est mise à l’honneur avec sa force de frappe émotionnelle.

21h Vertigo (RC Bordeaux) | Un vertige musical nous porte d’un titre à l’autre pour explorer les styles, les anecdotes, les coïncidences et les différents mystères qui parcourent la grande histoire de la création sonore.

22h Feuilletons fictions du soir

JEUDI

11h Acétone (Pulsar) | L’émission qui décape les programmes électoraux et les discours politiques, passés à la loupe des sciences sociales. On récolte témoignages et recherches sur les impôts, la délinquance, les services publics, l’insécurité, l’école, l’immigration pour découvrir les réalités sociales et économiques vécues derrière le vernis des discours politiques.

13h Feuilletons documentaires

16h le Camp de base (RC Grenoble) | Prendre de la hauteur en découvrant une nouvelle facette de la montagne, en conversant avec un alpiniste, un guide de haute montagne, un sportif, un auteur ou un amateur de montagne. Ensemble on redécouvre la folie des hauteurs, on décortique la peur, on contemple les cimes, les grands espaces et on se raconte des histoires.

17h Intrinsèque (RC Grenoble)| Des câbles, du rap, de la poésie instable, de la violence en parfaite harmonie, de la chanson, des textes, de la tendresse légitime dans une atmosphère rocailleuse, un solo de harpe [semaine paire]

19h DégenréEs (RC Grenoble) | Une émission féministe : actualité, analyses, témoignages, infos, débats, points de vue, musiques etc. de femmes, de lesbiennes, de trans et autres monstres ! (rediffusions)

OU

19h Grand Palace (RC Grenoble) | Les salles des fêtes sont les berceaux de nos fêtes publiques et parfois plus intimes où se mêlent rencontres, mariages et séminaires en tous genres. Il y est toujours question de célébrer, de manière traditionnelle et contemporaine, voir industrielle. C’est à ce carrefour mondial des communautés et de l’industrie musicale que se succèderont orchestres folkloriques et ambiances familiales voir club dans l’émission Grand Palace.

21h Coma Comète (RC Grenoble) | c’est de la musique électronique – c’est des synthé, des boites à rythme et des samplers – c’est des cassettes et des vinyles – c’est des musiciens, des dj’s

OU les communautés de jouissance (RC Grenoble) | 4 mixs estivaux de Vague Imaginaires

22h Feuilletons fictions du soir

VENDREDI

11h La matinale décoloniale (RC Grenoble) | Pour comprendre la politique coloniale et néocoloniale de la France, informer sur les actualités de la Françafrique et faire connaitre les luttes et les figures inspirantes de résistance qui les portent (rediffusions et programmation spéciale sur le sujet)

13h Feuilletons documentaires

17h La Bouche (RC Grenoble) | Un regard sur la musique et la création sonore avec une perspective féministe et largement politisée, ayant à cœur de diffuser, faire connaître, et valoriser des projets d’artistes meufs, minorités de genre, et/ou queer [semaine impaire]

19h Sémaphore (C Lab) | Sémaphore (n.f.m.) : Poste musical sur le littoral Erève, captant et décryptant les signaux sonores venus des océans ou des continents. Spécialisée dans le Hip-Hop, cette émission retransmet une sélection de morceaux traversant le rap, trap, boom-bap et bien d’autres courants, comme des vagues d’influences qui se croisent et se répondent sur les ondes hertziennes.

20h Là où on va (RC Grenoble) | Exploration des cultures musicales d’un pays. Un voyage à travers l’espace et le temps, sans passeport ni visa, sans contraintes ni permis de conduire. Car là où on va, on n’a pas besoin de route (rediffusions)

OU

20h Expression Jazz (RC Grenoble) | 60 minutes de jazz autour d’un thème, une promenade en bonne compagnie, celle des hommes et des femmes qui font cette musique (rediffusions)

22h Feuilletons fictions du soir

SAMEDI

09h30 Les Flamboyantes (Radio Coco) | Retour sur les sorties musicales des années 60 et 70 du même mois. Cet été, back to juillet et août 1964 et 1974 !

12h30 Microondes (RC Grenoble) | Une émission qui donne la parole à ceux et celles qui vivent des oppressions et à leurs soutiens (rediffusions)

14h La Donna invisibile (RC Grenoble) | Une émission pour découvrir ou redécouvrir des films par leur bande originale.

17h Atoutazar (RC Clermont) | Une bande de joyeux luron.es explorent radiophoniquement des mondes réels et imaginaires grâce aux pérégrinations du hasard

20h L!VE CAMPUS (Campus France) | Partout sur le territoire, dans les studios radios, dans les salles, festivals et cafés concerts, les radios Campus captent les instants où les artistes musicien.ne.s présentent sur scène, parfois pour la première fois, le fruit de leur travail. Des performances et des moments enregistrés parfois fragiles mais toujours uniques et sensibles (rediffusions)

DIMANCHE

9h Métaclassique | Traversée inédite de l’histoire de la musique produite par David Christoffel.

10h Incipit (RC Grenoble) | A la rencontre de libraires à travers le partage d’extraits littéraires, d’atelier d’écriture instantanée et de musique jouée en live (rediffusions)

14h L’Entre temps (RC Paris) | Une personne de la génération de nos grands-parents me questionne sur les habitudes et modes de vie des jeunes. Relations amoureuses, utilisation des réseaux sociaux, écologie, consommations, nous tenterons d’expliquer, d’un point de vue sociologique, pourquoi les jeunes sont si incompréhensibles pour les personnes âgées – 6 épisodes

et le 7 septembre Parallèle une création sonore de Savannah Ruella et Tyfenn Desloges | Qu’est ce que c’est avoir 20 ans, le premier amour, l’entrée sur le marché du travail ? Trois générations se répondent.

17h Dauphinoise Discothèque (RC Grenoble) | Tout ce qu’on a pas osé envoyer dans la sonde Voyager de 1977 sera diffusé dans cette émission ! (rediffusions)

18h Le Rhume du son | Diffusion d’une série documentaire Les mille et une vies de Sign de Karim Boukercha [Sign, pionnier du hip-hop français, disparaît au début des années 1990. Ses amis perdent sa trace, sa famille ignore tout de son passé dans le graffiti. En 2022, on découvre qu’il est mort… depuis dix ans. Pour comprendre ce qu’il s’est passé et raconter cette vie oubliée, Karim Boukercha mène une enquête aussi intime qu’historique]

20h30 MicroFéroce (RDWA)| De la chanson engagée à l’électro-pop endiablée, en passant par la cumbia queer déjantée, MicroFéroce fera péter le mur du son pour s’inviter dans vos salons, vous ouvrant de nouveaux horizons…

23h Les chevauchées (Les Discrets) | Moyen-métrage inédit où des voix anonymes, des sons incongrus et de curieuses manières de les enchevêtrer offrent des fresques radiophoniques jamais très loin d’un cinéma mental du énième type.

Et bien-sûr les 90 pastilles sonores de 60sec Radio, édition 2025 !