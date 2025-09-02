La saison 2025-2026 s’ouvre sur de belles occasions de se rencontrer ! Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer ou créer des podcast/émissions, assurer la technique, proposer des chroniques, programmer de la musique …

Radio Campus Grenoble est un média associatif et collectif qui accueille toutes les curieux.ses ! Nous prenons le temps d’accompagner et de former quiconque souhaite découvrir la radio, tant du point de vue technique que rédactionnel. Vous pouvez venir avec un projet précis ou simplement en touriste, le voyage donne souvent envie d’y rester le temps d’une saison ou plus ….

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer !