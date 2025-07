Cet été et pour la 1ère fois (et on espère pas la dernière!), Radio Campus Grenoble s’associe à Radio Dragon pour proposer un Bivouac radiophonique au camping des Faures dans le Valjouffrey. Une semaine de propositions tout azimut pour des vacances sonores et langoureuses!

MARDI 15 JUILLET

10h30 BALADE SONORE et visite de la Scierie des Ségoins, avec Racines Communes et Mémoire Battante Départ du parking de la Scierie, à La Chalp en Valjouffrey.

15 personnes max. Résa conseillée

18h ÉMISSION DE RADIO en direct au Camping Avec RADIO DRAGON

JEUDI 17 juillet 9h30-12h30 & 14h30-17h30 – VENDREDI 18 juillet 9h30-12h30 & 18h-20h

ATELIERS INITIATION RADIO avec Radio Campus Grenoble

10 places. Engagement sur les 2 jours

Tout public dès 12 ans

Ca vous dit d’apprendre à animer une émission radio et à créer de petits contenus sonores?

Durant ces 2 jours, nous apprendrons à « faire de la radio »: sujet, matériel, reportage, interviews, animation…avec création d’une émission qu’on enregistrera ensemble !

JEUDI 17 21h

SEANCE d’ECOUTE sous les étoiles

Radio Campus Grenoble

Le cinéma plein air… pour les oreilles!

Venez vous installer confortablement dans une chaise longue, sous les étoiles, et écouter une œuvre sonore long format (fiction, docu…)

Amenez votre couverture!

VENDREDI 18 juillet 19h

ECOUTE DE L’EMISSION DE RADIO CRÉÉE

Radio Campus Grenoble

Assistez à l’enregistrement d’une émission radio concoctée par des campeurs et campeuses apprenties reporters.

SAMEDI 19 juillet 18h

Apéro CONCERT, avec CASH MISERE

*Cash Misère: des textes bien tournés issus d’esprits mal tournés.