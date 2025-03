Formation ouvert à tous.tes – prix libre

Inscription : formation@campusgrenoble.org

Attention places limitées !

VENDREDI 21 MARS | CIEL

Création sonore et radiophonique | 10h-18h

Durant cette journée, nous nous attellerons à trouver des pistes. De la matière, des exemples, des idées,dans le but d’ouvrir le champ des possibilités que permet le son. Parce qu’entre un paysage sonore et musical et une démarche documentaire d’auteur·ice, il existe une palette infinie de formes, que je vous inviterai à explorer et à vous approprier. Si vous avez un projet en tête c’est mieux !

Connaissances de base en montage requises.

Amenez vos ordinateurs équipés d’un logiciel de montage.

Animé par Myriam Prévost, réalisatrice sonore (France Culture, Arte Radio) au croisement d’une démarche de documentaire d’auteur et de la création sonore. Issue du monde des radios associatives (Radio Canut) et du théâtre, elle est aujourd’hui membre du collectif du Festival radiophonique Écoute(s) et donne des ateliers radio à des enfants et des adolescents.

Field recording | 10h-13h

Présentation de la pratique de la prise de son en field recording. Théorie rapide des modes de captations stéréophoniques, présentation du matériel et des différents dispositifs de captation, expérimentation sur site par petit groupe, bilan et discussions finales.

Amenez vous enregistreurs si vous en avez !

Animé par Sacha Julien, preneur de son, particulièrement attiré par le Field-recording. Il explore la diversité sonore du vivant et des lieux en mêlant une approche technique, scientifique et artistique.

Voix & micro | 14h30-16h00

Cet atelier a pour but d’utiliser son propre instrument vocal, la voix, afin d’améliorer ses performances au micro. À travers différents exercices, des notions techniques seront données pour mieux utiliser la voix comme moyen de communication, sans altérer sa propre personnalité !

Animé par Massimiliano Cataliotti, acteur de théâtre qui a travaillé sur scène pendant environ 30 ans, formé en techniques vocales et de diction. Il est également bénévole à Radio Campus Grenoble (Gran Varieta).

Atelier jingle | 16h30-18h30

Ecriture et enregistrement de voix pour créer de nouveaux jingles pour la radio, des jingles qui accompagnent les auditeurs.trices du réveil aux insomnies. Bonne humeur garantie !

Animé par Posh, bénévole à Radio Campus Grenoble, membre du pôle programmation musicale et de l’émission DégenréEs.

SAMEDI 22 MARS | EVE

Initiation au montage | 10h-13h00 *

Cet atelier couvrira les bases de la découverte du logiciel Reaper, de l’importation des sons aux premiers gestes de montage (coupes, fondus, volumes etc).

Animé par Alicé, formatrice et animatrice d’ateliers radio, bénévole à Radio Campus Grenoble, membre de l’émission DégenréEs et productrice de l’émission Radio Tarot.

Approfondissement du montage | 10h-13h *

Automations, effets, nettoyage de pistes, raccourcis-pour-aller-plus-vite-et-plus-loin…

Animé par Louis, technicien salarié de Radio Campus Grenoble.

* Pour les deux ateliers montage, amenez vos ordinateurs avec le logiciel Reaper (gratuit) téléchargés !

Animer une émission | 14h30-17h30

De la préparation d’une émission à son animation en direct : découvrez les dessous d’une émission radio (les différents éléments qui composent une émission de radio, son organisation, les techniques d’animation et de pratiques de l’interview).

Les participant.e.s volontaires seront amenés à préparer et animer une émission en direct à 18h !

Animé par Clärli, coordinatrice d’antenne de Radio Campus Grenoble.

Régie technique d’une émission | 14h30-17h30

Viens démystifier la régie, ses micros et ses potards ! Pour les personnes n’ayant jamais ou très peu utilisé de console. Fonctionnement général d’une régie, gérer les micros, lancer des sons, utiliser le logiciel Mixx. Mise en pratique pour savoir tout utiliser.

Animé par Zoï, régisseuse son, coprésidente de Radio Campus Grenoble, membre des pôles technique et de la programmation musicale ainsi que de l’émission DégenréEs

Émission en direct à plusieurs voix et mains | 18h-19h

Première animation et interviews pour les uns, prise en main de la régie technique pour les autres, diffusion des jingles et des créations sonores réalisées pendant le week-end !

Tout le monde est bienvenu, on prend l’apéro après !