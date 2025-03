Il y a tout juste une semaine, Youssef Swatt’s venait brûler la scène de Eve à l’occasion d’une soirée rap exceptionnelle. Le jeudi 13 mars 2025, les artistes, RCZ, L.O, T2LS et Youssef Swatt’s se sont succédés dans un concert gratuit. Le résultat, une salle sold out et une ambiance folle.

En marge de l’événement, le grand gagnant de Nouvelle École saison 3, Youssef Swatt’s nous a accordé une interview par téléphone. L’occasion de revenir sur son dernier projet « Chute libre », sorti le 21 février 2025.



Bonne écoute !