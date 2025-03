A l’occasion du 8 mars, la journée de lutte pour les droits des femmes et minorisé.e.s de genre, Radio Campus Grenoble vous propose une programmation spéciale faite en complicité avec plusieurs radios du Réseau Campus France.

7h-8h | Les Oublié·es du 8 mars : la place des enfants, leurs paroles et leurs oppressions (C-Lab) Direct

8h-10h | Santé les reuss ! Une émission remède contre le patriarcat (RC Paris)

Avec Lissell Quiroz, chercheuse en études genre, spécialisée sur les femmes et la santé et Violette Suquet, autrice de la BD Endogirls – Une enquête sans tabous sur l’endométriose et la santé des femmes.

10h-11h | L’Etrange Beauté du Quotidien : 4 femmes de 4 générations (C-Lab) Direct

Découvrir la vie extraordinaire de gens ordinaires. Aujourd’hui, les portraits de 4 femmes, de 4 générations.

11h-12h | Djurdjura, l’histoire des pionnières de la chanson kabyle (C-Lab)

12h – 12h30 | Mozaïque : Les femmes dans le cinéma de SF (Info RC)

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Samuel Saint-Pé (docteur en études cinématographiques) et Lisa Bermond (en service civique à la radio Info RC à Aubenas), échangent sur la représentation des femmes dans le cinéma de science-fiction.

12h30 – 13h30 | Microondes : Archives Lesbiennes de New York

15h-16h | Radio Caddie : en direct de la manif à Rennes (C-Lab)

16h00 – 16h30 | Le rire des méduses

« Celle qui a tourné dix mille fois sept fois sa langue dans sa bouche avant de ne pas parler, ou elle en est morte, ou elle connaît sa langue et sa bouche mieux que tous » (Hélène Cixous, Le Rire de la Méduse)

Une création sonore tissée par Lila Lakehal et nourrie des textes écrits et dits par Cassandra, Amel, Nina, Elie, Claudine, Wiebke et Michèle, réunies en atelier d’écriture aux Machines (Grenoble) en février 2025 pour transformer le silence en paroles et en actes (Audre Lorde), ainsi que de chants de la marche contre les violences sexistes et sexuelles du 25 novembre 2024. « J’écris pour… » « J’ai cris car… »

17h-18h | On Papote : être une femme noire en 2025 (C-Lab)

18h-19h | Apérophonie : Rencontre avec Clara Ysé

19h-21h30 | Les pépites féministes de RCG – En direct du Ciel

22h-23h | BANG YOUR HEAD – Du rap 100% féminin et minorités de genre (C-Lab)

Illustration : Lucile Ourvouai