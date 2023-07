C’est l’été. Laissez sa langueur vous posséder, elle est propice au songe. Or, c’est au cours de rêverie que se fomentent les désirs, y compris ceux radiophoniques. Que vous soyez radiophiles de longue date ou de curieux.ses badauds, c’est le moment de nous partager vos projets !

Radio Campus en bref

Radio Campus est une radio associative dont tous les contenus sont produits par ses adhérents.

L’asso s’organise en 3 pôles : programmation musicale, antenne (toutes les émissions non musicales) et technique. Il est possible de rejoindre ces pôles. Ce sont les membres des pôles qui vont prendre connaissance de votre projet et vous accompagner dans sa réalisation.

Quels types de projet et formes d’implication ?

Toutes les formes radio sont bienvenues : participation à la programmation musicale, chronique, reportage, débat, création sonore, etc.

Tous les modes d’implication sont bienvenus : émission régulière ou ponctuelle, participation à une émission collective, à des plateaux radio extérieur lors des événements, gérer la technique en régie, etc.

Qui peut participer ?

L’appel est ouvert à tous.tes, étudiant.e.s ou non, initiés ou débutant dans la pratique radio.

Comment participer ?

Etape 1 :

Envoyez un mail à : contact@campusgrenoble.org

Avec pour objet « APPEL A PROJET ».

Détaillez au maximum vos envies.

Etape 2 : Les membres des pôles programmation musicale/antenne vont lire votre projet et prendre contact avec vous.

Etape 3 : Suite à leurs retours, nous vous accompagnerons pour réaliser votre « pilote » c’est-à-dire, une première émission/chronique test.

Etape 4 : Suite à l’écoute de votre pilote par les pôles, et si cette première expérience radiophonique vous séduit, on vous trouve une place douillette sur notre grille d’antenne ! Il ne restera plus qu’à adhérer officiellement à l’asso (25 euros) !

Pour apparaitre sur notre grille papier imprimée au Octobre, contactez nous au plus vite !

Pour nous rencontrer

9 septembre 2023 | Forum des associations (Grenoble)

12 septembre 2023 | Nuit des assos (Campus)

14 septembre 2023 | 18h30 | Apéro de rentrée de Radio Campus (devant le bâtiment EVE, sur le Campus)

Ou dans nos studios à EVE (Campus) n’importe à partir du 22 août ! Passez à l’improviste (entre 11h et 18h) ou envoyez nous un mail pour convenir d’un rendez-vous !