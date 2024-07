Et voilà, on y est. C’est l’été. On a déjà reçu une carte postale de Norvège. Même à Tromso c’est l’été. Notre console est partie en vacances avec les étudiants. Alors, nous nous sommes rapatriés dans notre bunker, obscur et frais, au 2 rue Général Marchand. Pendant que certain.e.s tiendront le navire dans les sous-sols du Ciel, d’autres iront cueillir de nouvelles inspirations dans les lumières d’août. On vous laisse avec une grille de programmation qui divague. On vous souhaite d’avoir l’oreille indécise et curieuse pour jubiler de nos interludes minute (60 sec Radio) et de toutes ces voix qui nous viennent d’autres ondes FM à Angers, Amiens, Clermont, Die, Dijon, Marseille, Montpellier, Paris, Rennes, Rouen, Toulon. Portez vous bien jusqu’à septembre ! On aime toujours autant les cartes postales (qui peuvent aussi faire l’objet de demandes de dédicaces) – 101 Place du Torrent – Bâtiment EVE – 38400 Saint Martin d’Hères.

***

La nouveauté de l’été : les feuilletons documentaires ou fictions !

Chaque semaine, une nouvelle série du lundi au vendredi à 14h :

Semaine du 15 juillet : Agriculture intensive en question (C-Lab)

: (C-Lab) Semaine du 22 juillet : EnracinéEs (Magna Vox, Dijon) | L’égalité des genres en milieu agricole

: (Magna Vox, Dijon) | L’égalité des genres en milieu agricole Semaine du 29 juillet : EnracinéEs (Magna Vox, Dijon) | L’égalité des genres en milieu agricole

: (Magna Vox, Dijon) | L’égalité des genres en milieu agricole Semaine 6 août : Marin Absent (RC Paris) | Fiction sonore basée sur un roman d’Antonin Crenn

: (RC Paris) | Fiction sonore basée sur un roman d’Antonin Crenn Semaine du 13 août : Récits de Vi(ll)e (Lalca) | Suivre les chemins du à-côté et du à-venir urbain, questionner l’habiter souvent liée à la précarité du travail, la place des mots et de la connaissance, tout autant que la place des hommes.

: (Lalca) | Suivre les chemins du à-côté et du à-venir urbain, questionner l’habiter souvent liée à la précarité du travail, la place des mots et de la connaissance, tout autant que la place des hommes. Semaine du 20 août : Eclair, le son révélateur | Une série documentaire de Clara Ries et Sarah Lefèvbre autour des laboratoires de développement de pellicules de film de cinéma Eclair.

: | Une série documentaire de Clara Ries et Sarah Lefèvbre autour des laboratoires de développement de pellicules de film de cinéma Eclair. Semaine du 27 août : La création dans les musiques traditionnelles (FADT) | Documentaire

Des Apérophonies spéciales

Du 11 au 22 juillet, du lundi au samedi à 18h : A la jeunesse, les micros (Making Waves) | Pour la 78e édition du Festival d’Avignon, nous poserons chaque jour nos micros afin de permettre à de jeunes adultes d’y interroger le monde et de mettre leurs mots sur ce qui conjointement nous arrive, nous transforme, nous vivifie ou nous embrase.

: (Making Waves) | Pour la 78e édition du Festival d’Avignon, nous poserons chaque jour nos micros afin de permettre à de jeunes adultes d’y interroger le monde et de mettre leurs mots sur ce qui conjointement nous arrive, nous transforme, nous vivifie ou nous embrase. Du 5 au 9 août à 18h : Rediffusion de 5 émissions autour de l’Arménie

LUNDI

9h H1000 | Randonnée acoustique à travers les chaînes montagneuses.

11h30 Vortex et Rotative | Emission de science fiction et de critique sociale (rediffusions)

12h30 Des souterrains arabes (RC Paris) | Parcourir les scènes underground du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique.

14h Les feuilletons de l’été : documentaire ou fiction !

19h Mineur de sons | Rizeum revisite des disques de collection et part à la recherche de nouvelles pépites musicales (rediffusions).

20h Pastoral Mécanique | Des rockabillies en cuir noir usé, des hors-la-loi de la country, des blues(wo)men radio-actifs, des mitrailleurs surf, de la musique qui soulève la poussière, c’est Pastoral Mécanique.

21h Microféroce (RDWA) | Une émission féministe et musicale proposée par des meufs et adressée à toutes les oreilles.

MARDI

10h L’autre tradition : Ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes (FMAD) | Série radiophonique sur les musiques dites traditionnelles, orales, patrimoniales ou encore musique du monde. Un monde fait d’héritages revivalistes, de transmissions transgénérationnelles, d’appropriations diverses, de partages festifs, de transformations féministes, mais pas que…

14h Les feuilletons de l’été : documentaire ou fiction !

17h L’appel d’un mouvement (RC Paris) | Pour comprendre comment mouvements sociaux et musique s’engendrent jusqu’à en devenir intrinsèquement liés. Pour une immersion dans le son et les révolutions qu’il porte.

19h Boxsons | Mix sur disque vinyle sur fond de Hip Hop, funk, soul en passant par la musique latino et brésilienne ainsi que le reggae.

20h Trafic 908 | Djing collectif – sélection de musiques innovantes et authentiques, avec la certitude qu’ils ont quelque chose de spécial.

MERCREDI

11h La librairie des étudiants | Cet été, Thomas va à la rencontre des libraires du territoire.

12h Indie-RE (Campus France) | Scène musicale émergente européenne.

14h Les feuilletons de l’été : documentaire ou fiction !

17h Repeat after me (RC Rouen) | Un titre culte de l’histoire de la musique suivi de ses meilleures reprises avec son lot d’anecdotes !

19h30 Voix de garage | Découverte des musiques actuelles : Garage Punk, Surf, Rockabilly, Frat, Psycho, Psyché, Stoner, Blues, Trash, Freakbeat.

21h TAZ – la Zone Audiophile Temporaire | Une émission dédiées aux musiques électroniques, qui s’oriente autour d’un thème central mais qui digresse et qui dérape toujours, dans le plus pur esprit du djing : offrir un voyage sur place.

23h Les chevauchées (Les discrets) | Ateliers et collages en moyens métrages de 30 minutes d’art radiophonique tantôt vintage tantôt WTF.

JEUDI

11h Football Club Littéraire | Chronique littéraire où l’on pense le foot à travers les époques, les philosophies de jeu, l’économie (rediffusions)

14h Les feuilletons de l’été : documentaire ou fiction !

17h Intrinsèque (une semaine sur 2)| Des câbles, du rap, de la poésie instable, de la violence en parfaite harmonie, de la chanson, des textes, de la tendresse légitime dans une atmosphère rocailleuse, un solo de harpe

19h DégenréEs | Une émission féministe : actualité, analyses, témoignages, infos, débats, points de vue, musiques etc. de femmes, de lesbiennes, de trans et autres monstres ! (rediffusions)

OU

19h Grand Palace | Les salles des fêtes sont les berceaux de nos fêtes publiques et parfois plus intimes où se mêlent rencontres, mariages et séminaires en tous genres. Il y est toujours question de célébrer, de manière traditionnelle et contemporaine, voir industrielle. C’est à ce carrefour mondial des communautés et de l’industrie musicale que se succèderont orchestres folkloriques et ambiances familiales voir club dans l’émission Grand Palace.

20h30 Passeurs de reggae (Grenouille) | Série de 6 entretiens avec des activistes sans qui cette musique n’aurait pas trouvé son public et qui ont contribué à vous faire connaître le Reggae… au-delà de Bob Marley.

23h Les chevauchées (Les discrets) | Ateliers et collages en moyens métrages de 30 minutes d’art radiophonique tantôt vintage tantôt WTF.

VENDREDI

10h Les chemins de traverse de la recherche | Une émission du labo Litt&Arts qui s’intéresse aux détours de la recherche, à ce qui l’excède et en fait le sel (19 juillet)

10h Moteur de recherche (RC Clermont) | Une émission dans laquelle vous ne savez jamais ce que vous allez trouver : l’actualité de la recherche en Auvergne avec un chercheur.euse ou une chercheuse locale, des chroniques et des reportages (à partir du 26 juillet)

12h30 Azerty (C-Lab) | Azerty, ce n’est pas que les 6 première lettres de votre clavier, c’est aussi un rendez-vous qui vous reconnecte aux thématiques numérique ! À chaque émission, Alex et Guglielmo échangent avec un invité autour de nombreux cyber-sujets.

14h Les feuilletons de l’été : documentaire ou fiction !

19h Rapanalyz (RC Angers) | Décortiquer les textes d’un album de rap actuel malgré l’autotune c’est possible

OU

19h Le MIX | Une demie heure de culture, actualité rap et scène locale (rediffusions)

20h Là où on va | Exploration des cultures musicales d’un pays. Un voyage à travers l’espace et le temps, sans passeport ni visa, sans contraintes ni permis de conduire. Car là où on va, on n’a pas besoin de route (rediffusions)

OU

20h Expression Jazz | 60 minutes de jazz autour d’un thème, une promenade en bonne compagnie, celle des hommes et des femmes qui font cette musique (rediffusions)

21h Roger Moore at 50 (Campus Montpellier) | Une émission où vous pourrez écouter de la musique psychédélique caractéristique des années pendant lesquelles Roger Moore incarnait James Bond. Notre univers radiophonique est vaste, presque sans limites. Vous y entendrez, entre autres, de la pop et du rock psychédéliques, du krautrock, de la musique électronique de la synth-pop et de la musique new-wave. In English please.

SAMEDI

11h00 Exile on main street | Retour sur les sorties musicales des années 60 et 70 du même mois. Cet été, back to juillet et août 1964 et 1974 !

13h Microondes | Une émission qui donne la parole à ceux et celles qui vivent des oppressions et à leurs soutiens (rediffusions)

OU

13h Chronique àMER | Chronique réalisée par des membres du réseau Alarm Phone, une hotline auto-gerée par des activistes 7/7- 24/24 depuis 2015, pour soutenir les appels des personnes qui sont en détresse sur la frontière méditerranéenne, exiger leurs sauvetages et leurs débarquements dans des ports sûrs.

14h La Donna invisibile | Une émission pour découvrir ou redécouvrir des films par leur bande originale.

15h La Crafothèque | Une fabrique collective d’émissions

La radio du Refuge aux Terrasses Solidaires, lieu d’accueil pour exilé·es à Briançon le 20 juillet

Welcome une série de 5 épisodes réalisés par des personnes exilé.e.s à Nantes, du 27 juillet au 24 août

17h Indie-RE (Campus France) | Scène musicale émergente européenne.

DIMANCHE

9h Métaclassique | Traversée inédite de l’histoire de la musique produite par David Christoffel.

12h Les ondes américaines (Radio Active) | De la Californie du Sud à la Nouvelle Angleterre, de la région des Grands Lacs aux Montagnes Rocheuses, du Sud profond au Nord-Ouest avant-gardiste, découvrez l’Amérique du Nord par le biais de ses innombrables radios, consensuelles ou sauvages, étriquées ou éclectiques. 2 heures de surf sur les radios d’une ville ou d’une région avec un zeste d’American Dream.

17h Dauphinoise Discothèque | Tout ce qu’on a pas osé envoyer dans la sonde Voyager de 1977 sera diffusé dans cette émission !

18h Le Rhume du son | Une émission consacrée à la création sonore et, cet été, au documentaire !

21h Les mémoires dans la peau | Une émission qui interroge l’expérience corporelle au côté d’un·e invité·e venu.e parler de son rapport au corps singulier, qu’il soit vécu ou intellectuel (rediffusions)

23h Black Lodge (RC Amiens) | Une émission où le temps et l’espace ne font plus qu’un, où le soleil rencontre la lune. Des ambiances nocturnes, de la dream pop, de l’ambient, du post-rock, du drone et plein d’autres choses à découvrir, la tête dans les étoiles…

Et bien-sûr les 90 pastilles sonores de 60sec Radio, édition 2024 !