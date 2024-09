Radio Campus Grenoble s’associe au festival PAYSAGES | COMPOSÉS pour une soirée d’immersion et d’expérimentation, entre performances live et écoutes. Un événement en public et sur les ondes.

Ouverture des portes : 18h30

Début évènement : 19h00

Repas et buvette sur place !

Entrées à 7€ 10€ ou 12€. Prenez vos places ici !

Programme

Goupile, « a safe place /\ à sa place »

Goupile nous invite à une sieste électronique semi-improvisée pendant laquelle elle revisite avec nous des endroits rassurants de son enfance, des refuges où elle se sentait « à sa place », comme une invitation à se rapprocher, être ensemble vraiment, au moins pour un instant, dans un espace sonore qui console.

Carte blanche à « Phaune Radio » (Floriane Pochon)

Phaune Radio est une bestiole aussi curieuse que sauvage qui émet des sons étranges 24h/24 sur le web et sur vos mobiles depuis 2013. A toute heure du jour et de la nuit, elle allume et réverbère les échos d’un monde qui vibre : paysages sonores naturels et surnaturels, musiques aventureuses, rencontres animales, sciences et fictions … Autant de matières à dépasser l’entendement, autant de manières d’être vivants. Au-delà de ce cabinet de curiosités sonores – notre maison d’audition – c’est aussi un univers de podcasts et de créations sonores qui s’ouvre pour vous. Ici, et maintenant, c’est à vous de voir …

Pali Meursault, « LW »

Avec LW, Pali Meursault explore et sculpte, avec un peu de contrôle et beaucoup de hasard, les ondes radio AM/FM et les interférences électromagnétiques locales. À partir d’un poste radio et d’un dispositif de live sampling, le concert organise momentanément le chaos des fréquences pour en faire émerger des motifs instables et transitoires, des moments de transe électronique qui finissent par retourner dans l’épaisseur du bruit.

Plus d’infos ici.