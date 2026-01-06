Un direct radio participatif, de 20h à 2h du matin sous forme de marathon de lecture et autres objets sonores

Venez lire autour des villes et des campagnes, d’un lieu où le bitume lie l’effervescence humaine à l’anonymat, à l’autre, où le ciel et la terre ne sont jamais qu’un décor. Donnez voix à ces espaces mystérieux et familiers, indissociables plutôt qu’opposés, qui nous façonnent. Venez lire des passages de romans, essais, théâtre, poésie, recettes de cuisine, lettres… Venez parler d’un film, d’un livre, d’une peinture, d’une photo. Venez diffuser une musique, un extrait de film ou d’archives sonore.

Rejoignez nous à l’heure que vous voulez, pour la durée que vous voulez entre 20h et 2h du matin ! Boissons chaudes et quelques grignotages sur place !