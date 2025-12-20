Dans le cadre du Festival Culturel Universitaire 2026, Radio Campus Grenoble propose un cycle d’atelier de création sonore autour du thème Rétro-futur !



Les ateliers radio vous mèneront à réaliser une création individuelle ou collective en vue d’une diffusion publique et radiophonique lors du Festival le 25 mars 2026 ! Vous devez être disponibles à l’ensemble des ateliers.

Aucune compétence préalable n’est nécessaire pour participer à ces ateliers. Les débutant.e.s sont les bienvenu.e.s !

Inscription ici. Attention les places sont limitées !

Plus d’infos : formation@campusgrenoble.org

Programme

Séance 1 : Écritures sonores #1 | Mardi 27 janvier 18h-20h

Comment raconter avec le son? Un premier atelier pour amorcer des idées d’écriture sonore.

Animé par Myriam Prévost, réalisatrice sonore (Arte radio, France Culture)

Lieu : Bâtiment EST (Campus de Grenoble)

Séance 2 : Prise de son | Mardi 4 février 18h-20h

Expérimenter les prises son d’ambiance, d’objets, de voix. Prise en main des enregistreurs. Spécificités des micros. Lieu : le Ciel (Arrêt Verdun Préfecture)



Séance 3 : Initiation au montage | Mercredi 11 février / 18h-20h

Initiation au logiciel de montage son libre, Reaper. Accompagnement au montage.

Lieu : Bâtiment EST (Campus de Grenoble)



Séances 4 : Écritures sonores #2 | Mardi 25 février / 18h-20h

Accompagnement des projets d’écriture.

Animé par Myriam Prévost

Lieu : Bâtiment EST (Campus de Grenoble)

Séance 5 : Accompagnement au montage | Mercredi 4 mars / 18h-20h:

Initiation au logiciel de montage son libre, Reaper. Accompagnement au montage.

Lieu : Bâtiment EST (Campus de Grenoble)

Séance 6 : Mardi 17 mars : Création de la boucle sonore collective / 18h-20h

Écoute collective des œuvres sonores et création de la boucle sonore diffusée en continu, sous casques, lors du Festival Culturel Universitaire.

Lieu : le Ciel (Arrêt Verdun Préfecture)

