Psyche Rock Indie

10 jan 2026

20:15 – 01:00

@ l’Ampérage

Préventes 12€ (+frais de loc.) / Sur place 15€

TO/X c’est un power trio à guitares mais pas que !!.. Des claviers analogiques se rajoutent de compos en compos et sont joués pour la plupart en live par Greg le guitariste ou transformés en samples . Dans leurs textes ils abordent les différentes manières de tomber dans la dépendance. Le rapport des hommes avec leurs addictions. Que ce soit sur les drogues, les écrans, le sex, le travail, le jeu…. Des images psychédéliques sont projetées pendant les concerts. Le spectateur est alors totalement immergé dans le show.

YUDANA crée un son unique où la douceur mélancolique de la dream pop rencontre l’intensité du shoegaze. Leurs compositions déploient des nappes aériennes qui se fondent dans des atmosphères vaporeuses, créant un univers à la fois cinématique et onirique. Leur esthétique explore la dualité entre nature et industrie, éveillant une résonance contemporaine.

YUGOTRON Un duo de DJ de l’Est!! Oui ça existe à Grenoble. Pulpovi? et Miro vous plongeront dans les scènes electro et rock, des Balkans au Caucase. Grâce à leurs virées régulieres à l’Est de l’Europe, ils vous feront danser sur les perles rares qu’ils dénichent aux fils de leur voyages. Le festif battra sont plein et vous vous surprendrez à vouloir partir avec eux cet été découvrir ces contrées trop méconnues mais non moins magnifiques! Casatscok!!!