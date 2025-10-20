Premiers relais de l’information de proximité, de la culture et de la parole citoyenne, les radios locales irriguent tous les territoires, urbains comme ruraux.

À travers leurs antennes, elles donnent la parole à celles et ceux qu’on n’entend nulle part ailleurs : acteurs culturels, associatifs, élus de terrain, jeunes, bénévoles, citoyens engagés.

Aujourd’hui, ces voix risquent l’asphyxie.

Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER), principale ressource de ces médias d’intérêt général, subit une baisse historique de – 44 % dans le projet de loi de finances 2026.

Une telle coupe n’est pas une simple réduction budgétaire : c’est un étranglement.

Derrière les chiffres, ce sont des radios condamnées au silence, des territoires privés de leurs voix.

Derrière chaque fréquence, des femmes et des hommes qui s’engagent au quotidien pour faire vivre la culture, le débat, la musique indépendante, la citoyenneté, la cohésion sociale.

Mais la crise dépasse les ondes.

Dans ce même budget, le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) voit ses moyens chuter de –59 %, et la jeunesse et la vie associative de –26 %.

Ce sont des milliers d’associations, de coopératives et d’acteurs de terrain qui seront frappés de plein fouet, dans un silence assourdissant.

En s’attaquant au FSER, à l’ESS et à la vie associative, le Gouvernement s’attaque à tout un maillon de la démocratie locale, sociale et culturelle.

Rappelons-leur que les radios associatives ne sont pas des entreprises commerciales, mais des acteurs d’intérêt général, ancrés dans la vie quotidienne des Français, là où le service public et les grands médias n’existent plus.

Moins de moyens, c’est moins de voix.

Moins de voix, c’est moins de démocratie.