« Ce serait bon, ça, de se caler au chaud dans des coussins, le dimanche, à l’heure du gouter et d’écouter des trucs chouettes toutes ensemble ». On s’était dit ça il y a déjà quelques mois et voilà, c’est parti. Pour de vrai, comme disent les enfants.

Le concept est donc simple : on écoute ensemble une création sonore, documentaire ou fiction, confortablement allongé.e en mangeant avant, après ou pendant de délicieuses gaufres toutes chaudes.

Pour cette première, on reçoit Pinson Hardi pour son documentaire sonore On ne voit que ce qu’on éclaire. Récit des profondeurs (52′). Mais pourquoi on va en bas, sous terre ? L’autrice et des spéléologues seront présent.e.s pour échanger!

Dimanche 30 Novembre De 16h30 à 18h30

Le Ciel, 2 rue Général Marchand à Grenoble

ENTRÉE PARTICIPATION LIBRE & GAUFRES/BOISSONS pas chères!

illustr: @stettler.art