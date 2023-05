Épisode 1/ Village des assos locales mobilisées sur les questions décoloniales (à venir)

Épisode 2/ Raviver nos engagements : une réflexion sur la joie militante

Face au contexte politique décourageant, difficile et parfois violent, comment trouve-t-on encore de la ressource et des joies militantes ? Comment est-on arrivé individuellement à militer sur les questions d’exil, avec nos différentes positions dans la société et par nos différentes expériences? Discussions autour de l’écriture collective « Des vies orageuses », portée par le collectif Tcholeiy, un ouvrage sur les conditions d’arrivées de personnes exilées en France à travers l’exemple de l’accès aux soins.

Avec le RUSF38, le collectif Tcholeiy, le collectif de travailleurs sans-papiers ADALI, le collectif des habitants du Patio.

Épisode 3/ Les réparations ou la décolonisation de notre système de justice.

Entretien avec Amzat Boukari-Yabara, historien spécialiste des histoires africaines et caraïbéennes et président de la Ligue Panafricaine UMOJA.

Pourquoi cette question est-elle un enjeu décolonial ? Notre système de justice peut-il concevoir le concept de réparations ? Ses obstacles sont-ils principalement économiques ou politiques ?

La question de réparation des inégalités héritées du passé esclavagiste et colonial, s’ouvre sur un scandale : les réparations versées aux esclavagistes pour chaque esclavisé libéré au XVIIIème siècle est un écho amer au refus contemporain de verser des réparations aux descendants des populations victimes.

Épisode 3



Épisode 4/ Interview de Uzy Freya et Médine en concert à la Belle Electrique.

Épisode 4

Épisode 5/ Pour un football décolonial

Interview de Christophe Gleizes et Barthélémy Gaillard coauteurs de « Magique système : L’esclavage moderne des footballeurs africains » (Ed. Marabout, 2018). Une enquête sur le marché des jeunes footballeurs africains. Prêts à tout pour venir jouer en Europe, certains jeunes talents souvent mineurs, deviennent les proies de faux intermédiaires sportifs ou de réseaux de recruteurs qui les abandonnent au premier échec. Système hérité du colonialisme qui pille les jeunes joueurs africains et qui bride le développement des pays africains.