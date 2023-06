Samedi 10 juin, Radio Campus Grenoble était à la Biennale des Villes en Transition organisée par la Ville de Grenoble. Au programme deux plateaux radios diffusés en direct !

PLATEAU RADIO 1 : LE CAMP DE BASE



Le Camp de base, c’est le podcast qui étudie les transitions et tend le micro à la montagne et celles et ceux qui la font. Pour cet épisode, Emilie Wadelle accueille :

Vincent Martin, accompagnateur en montagne et salarié de l’association Alpes-Là ! qui promeut les mobilités douces en montagne

Jean-Baptiste Grison, chercheur en géographie et chargé de missions au Labex Item

Ensemble on aborde les sujets d’actu en montagne, les mobilités douces, les recherches qui ont cours, la question de la médiation scientifique, les projets de Alpes Là et du Labex Item. Bonne écoute !

Pour réécouter c’est ici !

www.campdebase-podcast.com

PLATEAU RADIO 2 : EN TRANSIT VERS LA VILLE DU FUTUR DE LE DEMAIN

En bord de route, un plateau radio. C’est un comptoir où des gens partis, mais pas encore arrivés, font halte. On y croise des habitant.e.s, des poètes, des scientifiques, des artistes. Des jeunes et des moins jeunes. Quels chemins ont-ils parcouru ? Qu’ont-ils vu ? Où vont-ils ? Comment ? Un plateau radio en direct, diffusé sur Radio Campus Grenoble, où se côtoient ceux et celles qui ont arpenté cette Biennale. Au programme : interviews, témoignages, micro trottoirs, créations sonores. Le tout sur un ton caustique, parfois sérieux mais jamais dramatique.

Nos invité.e.s :

Jaouad Doudouh, délégué départemental de Pas Sans Nous38 et secrétaire de la Coordination nationale Pas Sans Nous, un réseau de collectifs et d’associations des quartiers populaires qui milite pour une réforme radicale de la politique de la ville

Dominique Paturel, enseignante chercheuse à l’INRA et membre du CA du Collectif Démocratie Alimentaire. Elle s’intéresse notamment à l’accès à l’alimentation durable des personnes en situation de précarité.

Grégoire Chelkoff enseignant chercheur au CRESSON, le centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain de l’école d’architecture de Grenoble. Il travaille sur la dimension sensible et sonore des urbanités, et notamment des espaces publics. Il a entre autre participé à une cartophonie de la ville, et s’est interrogé sur les transformations d’ambiances sonores induites par l’écologie.

Vincent Peyret, journaliste et rédacteur au Postillon, le journal satirique grenoblois

Les professeures Lagadoue et Delargile de la Compagnie Les Fées Rosses

Collectif artistique Ici-Même pour une performance poétique et sonore

Pastilles sonores issues de la fiction radiophonique En route vers l’avenir de le futur de le demain réalisée par Bastien Chrétien et Cobie.

Musiques : It’s a trap et Beach de La Chienlit, La rivière d’Archet Cassé, Right Here de La Fiancée animale, La Grande Dame de Poltergeist, Farewell to Cheyenne d’Ennio Morricone, Vice City de Morgan Willis

Merci à Maïlys et Aurélia pour les microtrottoirs, à Louis pour la technique, et au public de la Biennale ayant participé à l’émission ! Et un grand merci à New’s FM de nous avoir prêté le studio mobile !