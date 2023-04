Micromathon : Ecoutez les messages laissés à EVE pour son anniversaire !

Entretien avec Bertrand Vignon : EVE, l’inauguration et la consécration.

Propos recueillis par Laura et Clärli

Plateau radio : L’histoire de EVE racontée par sa première équipe !

Invité.e.s : Pedro Olivas (Fondateur des Rêveurs et de Radio Campus Grenoble), Hélène Vincent (Rêveuse et 1ère Présidente de l’association Eponyme), David Rouquet (Serveur à EVE, Secrétaire puis trésorier de l’association Eponyme) et Olivier Royer (1er Directeur de EVE).

Animée par : Laura et Hubert

Technique : Zoï