APNÉES et Radio Campus Grenoble vous invitent à plonger au cœur du désert chilien, pour un rendez-vous d’écoute qui met à l’honneur la diffusion de la pièce Desierto Sonoro, enrichie par la présence de son auteur Diego Véliz. Placé au milieu d’un dispositif spatialisé, le public pourra ainsi s’emparer d’une rare expérience d’écoute en immersion. Une manière d’explorer les paysages sonores captés sur le terrain.

Une traversée qui se prolongera d’un échange sous forme de plateau radio, où nos invité·e·s partageront leurs pratiques respectives autour du field recording. Un moment d’écoute partagée, entre mots et sons.

Goûter & apéro sur place !

Programme

16h30 Ouverture des portes

17h00 Desierto Sonoro de Diego Veliz | Séance d’écoute immersive

Cette suite en cinq tableaux, aussi divers que les territoires qu’ils évoquent, est une immersion dans les sons de Arica, une ville chilienne située aux confins du Pérou et de la Bolivie, au cœur du désert d’Atacama. Successivement, une promenade le long de la zone côtière, les ambiances et voix d’une gare routière internationale, un marché agricole, une zone humide en péril, et les friches d’une gare ferroviaire inoccupée. Prix « Field Recording » aux Phonurgia Nova Awards 2023.

Œuvre interprétée par Loïc Guerineau sur l’orchestre de haut-parleurs APNÉES.

18h00 Le field recording, du paysage sonore à la musicalité du paysage | Plateau radio en public

Un temps de rencontre sous forme de table ronde radiophonique autour des pratiques du field recording et de son usage créatif, du documentaire sonore aux musiques expérimentales et électroniques.

Avec la participation de :

Diego Véliz / documentaire sonore

Loïc Guerineau / musique électroacoustique

Victor Morello / musiques électroniques et sound design

19h00 ESPACES MULTIPLES | Séance d’écoute immersive

Diffusion d’une sélection de pièces électroacoustiques multicanales par APNÉES

À l’occasion de la Tournée Française Désert Sonore, du 9 au 25 avril 2025 à Bordeaux, Arles, Grenoble, Marseille, Angoulême, Nantes et Rennes.

Production : Loïc Guerineau et Diego Véliz (Candelabro Films)

Avec le soutien de : Fondart (Ministère de la Culture du Chili)