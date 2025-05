Le Flou sur la langue est un spectacle qui met en scène un plateau-radio. Une émission avec ses jingles, ses débats, ses chroniques, sa pause musicale, ses deux animateur.trice sérieusement loufoques et, à chaque représentation, ses nouveaux·lles invité·es.

Malgré son apparente normalité, très vite, quelque chose, vacille. Un jeu de carte, au centre de la table vient aléatoirement contraindre l’élocution de ses participant·es : « Continuez mais vous parlez sous l’eau », « Etirez les voyelles, « Enlevez tous les D »…

Malgré la drôlerie de la situation, il faut tenir le fil de sa pensé, coûte que coûte.

Peu à peu, on commence à entendre toute la musique contenue dans la parole, on devient étranger à sa propre langue. On parle à plusieurs, mais de travers et la réflexion analytique devient un paysage de pensées multiples et sonores. Faire de la radio, oui, mais de guingois.

Retransmis en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8

Teaser : https://vimeo.com/lesharmoniquesduneon

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 20h00

Spectacle : 20h30

au Ciel , 2 rue Général Marchand (Grenoble)

Durée 1h15

Billetterie : 7€ – 10€ – 12€ sur place ou réservation en ligne

Distribution

Un spectacle imaginé par Mathias Forge et Anne-Laure Pigache

Avec : Anne-Laure Pigache, Mathias Forge, Anne-Julie Rollet, Yoann Coste et les invité-es

Régie son : Yoann Coste

Création lumière : Noémie Pierre

Scénographie et construction : Benoît Moderat d'Otemar, Yves Delort et l'Atelier Décor du TMG – Grenoble

Regards extérieurs : Julie Lefèbvre et Pascal Thollet

Accompagnement à la mise en oeuvre : Guillaume Bailliart

Accompagnement par l'outil hypnotique : Catherine Contour

Graphisme & édition du jeu de société : Brice Hugonnet à l'Atelier FLUO

Administration / production / diffusion : Amandine Banal et Capucine Jaussaud

Production : Les Harmoniques du Néon

Coproductions & accueils en résidence : Studio-Théâtre de Vitry ; TMG – Grenoble ; Abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre ; Athénor Scène Nomade – CNCM ; La Pop ; GMEA – CNCM Albi Tarn ; L’Atelier du Plateau ; Radio Campus Grenoble ; Théâtre des Peupliers de Grenoble

Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Département de l’Isère ; Ville de Grenoble ; Adami ; Maison de la Musique Contemporaine