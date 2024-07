Envie de vivre une expérience unique dans le monde de la radio ? Nous recherchons deux volontaires en service civique pour la saison 2024-2025 !

En quelques mots…

Au sein de la radio associative Radio Campus Grenoble : Co-produire avec les bénévoles, la quotidienne de la radio : l’Apérophonie, (émission phare collective) de 18h à 19h et accompagner les bénévoles dans leur pratique radiophonique.

Votre mission de Service Civique

Objectifs

Encourager la participation citoyenne dans un projet collectif. L’émission « l’Apérophonie » et les autres émissions radiophoniques permettent de donner la parole à une diversité de personnes, des jeunes, des artistes, des acteurs associatifs et des citoyens engagés pour favoriser le débat public.

Actions

Après une formation à la production d’émission radio fournie par Radio Campus Grenoble 90.8…

Mobiliser et accompagner des bénévoles :

Proposer des sujets et inviter les bénévoles à participer à l’Apérophonie

Accompagner les bénévoles dans la réalisation de leur émission.

Coordonner la production d’émissions :

Gérer le calendrier et les propositions d’émissions pour l’Apérophonie.

Gérer la boîte mail (sollicitations d’associations, d’événements pour communiquer sur leurs activités).

Préparer des émissions avec les bénévoles : animation, régie technique, montage et mise en ligne des podcasts.

Produire une émission mensuelle avec un groupe de musique actuelle en résidence au Ciel (autre studio)

Valoriser les émissions sur les réseaux sociaux.

Participer à la vie associative :

Contribuer à l’organisation d’événements radiophoniques : festivals, veillées littéraires.

Partenariats avec d’autres radios pour des projets comme Univox et IndieRe.

Soutenir les activités extérieures, notamment les plateaux radio hors les murs.

Capacité d’initiative

Curieux.se et passionné.e par la vie associative et musicale ?

Vous aimez l’animation et le travail en équipe ?

Cette mission est faite pour vous !

Votre environnement

Formations obligatoires

Le/la volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et d’une formation civique et citoyenne.

Tutorat et accompagnement

Après une formation aux outils radio, le/la volontaire sera accompagné par un tuteur référent pour mener à bien sa mission.

L’organisme d’accueil, informations pratiques

Ligue de l’enseignement de l’Isère (FOL38)

La Ligue de l’enseignement de l’Isère : structure d’intermédiation Mouvement laïque d’éducation populaire créée en 1866, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Elle regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales présentes dans 24 000 communes et représentant 1,6 million d’adhérents. Créée en 1927, la fédération de l’Isère réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. Bénévoles et professionnels se mobilisent au sein de notre association, dans près de 300 associations locales fédérées et dans un important réseau d’entreprise de l’économie sociale et solidaire. Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets.

Organisme : Ligue de l’enseignement de l’Isère (FOL38)

Localisation de la mission : Saint-Martin-d’Hères, France

Durée : 9 mois

Date de début : 1 octobre 2024

Pourquoi rejoindre notre équipe

Participez à la création et à la diffusion de contenus radiophoniques

Développez vos compétences en animation et en technique radiophonique

Intégrez une équipe dynamique et passionnée

Vivez une expérience enrichissante et formatrice

Intéressé(e) ? Envoie-nous ta candidature !

Rejoignez l’aventure Radio Campus Grenoble et faites entendre votre voix !