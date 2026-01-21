La Gaufre radiophonique c’est le nouveau rendez-vous de Radio Campus Grenoble dédié à toutes les formes de créations radiophoniques (documentaires, fictions, paysages sonores…).

Le concept est simple : on écoute ensemble une création sonore, documentaire ou fiction, confortablement allongé.e en mangeant avant, après ou pendant de délicieuses gaufres toutes chaudes et réconfortantes. L’écoute se suit d’un échange avec un.e invité.e. Le tout diffusé en direct sur le 90.8 !

Pour ce deuxième rendez-vous hivernal, on écoute L’Hôtel des chansonnières, un documentaire sonore de Lucie Bortot, Chantal Briet et Simon Pochet, en collaboration avec l’association l’Oiseau à Lunettes et produit par France Culture pour L’Expérience par Anne Depelchin.

Dans ce qui fut autrefois “l’hôtel des chansonniers”, la Maison des Fées abritait jusqu’en avril 2025 un Centre d’Hébergement d’Urgence parisien pour des femmes et leurs enfants. En chansons, dans leurs langues, d’anciennes résidentes du lieu racontent a capella l’exil, la rue, l’accueil en France.

Pour prolonger l’écoute, nous recevrons Simon Pochet, l’un des trois réalisateurs.

Dimanche 8 Février à 16h30

Le Ciel , 2 rue Général Marchand à Grenoble

Entrée et adhésion à l'association à prix libre

Gaufre et boisson sur place

sur place Pas de CB : ramenez du cash $$$

illustr: @stettler.art