Pour une fois, parlons technique. Car même si la radio repose sur des dizaines de bénévoles, ielles dorment régulièrement donc la radio repose aussi sur des ordinateurs avec des logiciels très, très spécialisés. Par exemple la pige d’antenne.

Une radio comme la notre est autorisée à émettre par l’Arcom, et une des conditions d’autorisation est d’enregistrer en permanence nos émissions et d’être capables de fournir une journée complète d’enregistrements à l’Arcom, à leur demande, parmi les 30 derniers jours. Une demande rare, mais qui arrive. Donc nous devons nous auto-enregistrer en permanence.

Pour cela, la plupart des radios utilisent un ordinateur qui ne sert qu’à cela, avec des logiciels spécialisés ou très anciens. Ou utilisent des services en lignes plus ou moins obscurs. Or à Campus Grenoble on préfère le logiciel libre. Celui que l’on peut distribuer gratuitement, mais aussi modifier et améliorer.

Nous avons donc mis au point PigeAMA, qui permet d’utiliser le premier ordinateur qui vient, de l’installer sous Linux, et d’en faire une pige dont on ne se soucie plus en utilisant que des logiciels libres. Si vous avez vraiment beaucoup de curiosité, toutes les infos sont sur campusgrenoble.org/pigeama.