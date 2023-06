Mais c’est quoi la Nuit du Mix?

C’est la deuxième année qu’on organise une nuit entière de mix DJ qui cette année s’est passée au Ciel le 22 avril 2023 de 19h à 6h sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8, aussi sur les ondes de Radio Campus Paris et Radio Campus Tours et bien sûr en streaming sur campusgrenoble.org et twitch.tv/campusgrenoble.

Ici vous trouverez les set de nos DJ invité.e.s édités et séparés pour facilité de recherche et téléchargement et la vidéo du stream Twitch de la nuit en la qualité excellente 4 images par minute, idéal pour récupérer des photos!

La piste complète de la nuit est également disponible à la fin pour celleux qui veulent revivre la nuit!

C’était qui ces DJ?

C’était le DJ Lyli J, Désenchantée, SoLutRiciN, Mantis Major, Shä Kazuko, ChangeForme (qui n’a pas pu jouer mais qu’on aime très fort) et Superette avec DJ Concombre qui s’est rajouté en surprise et une autre surprise, un live de AkaStella!

On les remercie pour cette nuit incroyable!

Énorme merci au Ciel pour nous avoir cédé ses couloirs et certains de ses câbles <3

Et oui, à l’année prochaine sûrement!

Bonne écoute…

Les sets

DJ Superette

DJ Concombre

DJ Lyli J

DJ SoLutRiciN

DJ Mantis Major

DJ Shä Kazuko set #1

Live AkaStella

DJ Désenchantée

DJ Shä Kazuko set #2

Pour vous donner une idée

La nuit entière

Le livestream sans la fin, on a perdu la connexion 🙁

(Bientôt avec la fin)

Les sets sans les inter-plateaux

Enjoy! 😀