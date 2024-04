Radio Campus Grenoble 90.8 en direct ce vendredi 12 avril à 20h30 : La Nuit Fantôme à vos oreilles !



Ce vendredi 12 avril, Radio Campus Grenoble vous réserve une soirée spéciale avec la diffusion en direct de la Nuit Fantôme. À partir de 20h30 et jusqu’à 5h du matin, branchez-vous sur 90.8 FM à Grenoble et alentours sinon rendez-vous sur campusgrenoble.org pour ne rien manquer.



Laissez-vous emporter, directement depuis le Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin. Au programme : Lovataraxx, Kas Product, Bound by Endogamy, Under 45, Télédétente666, Vazum, Madmoizel, DJ Duchesse Von Bufalo, DJ Jules Mono et DJ Frau Nana vous feront découvrir leur univers.



Ne manquez pas cette occasion de vivre la Nuit Fantôme en direct, confortablement installé chez vous ou en déplacement, sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur campusgrenoble.org.

Plus d’informations sur l’événement : https://www.facebook.com/share/Y77DzAnkx3a9bRCp/