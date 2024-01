La 21ème édition de la Semaine du Son de l’UNESCO se tiendra du lundi 15 au dimanche 28 janvier 2024. La Semaine du Son est un événement annuel qui place le son et nos pratiques d’écoute au centre. Cette année La Semaine du Son s’intéresse à l’écologie sonore et interroge nos rapports aux environnements sonores.

A Grenoble, nous avons la chance d’avoir plusieurs événements !

——————————–

SAMEDI 20 JANVIER À 18H00 – Espaces multiples | APNÉES | A la MDH Centre Ville

Séance d’écoute immersive

APNÉES déploie son dispositif de diffusion sonore spatialisée et invite le public à s’emparer d’une rare expérience d’écoute et d’immersion.

Une sélection de pièces électroacoustiques, des écoutes guidées par une constellation de phénomènes et de trajectoires audibles, à la rencontre entre espaces et sons.

Repas et buvette sur place

Entrée à prix libre

18h | Maison des Habitants Centre Ville

——————————–

SAMEDI 20 – DIMANCHE 21 – SAMEDI 27 JANVIER A 11H00 – Podcasts, les sons de la créativité : concevoir, produire, diffuser | Institut de la Communication et des médias & Radio Campus Grenoble

Diffusion sur nos ondes de 3 tables rondes issues d’une journée d’étude dédiée aux podcasts organisée par l’Institut de la communication et des médias le 18 avril 2023.

Parmi les nouvelles écritures numériques destinées aux téléphones mobiles, le podcast qui existe depuis près de vingt ans s’est imposé ces cinq dernières années comme un modèle éditorial (et économique) d’avenir. Il participe parmi d’autres formats comme les vidéo courtes, au renouvellement des narrations du réel en lien avec les plateformes et les réseaux socio-numériques dans la filière médiatique.

Trois émissions croisant les voix des professionnels du secteur, pour interroger les écritures, les modalités de production, et le lien aux publics des podcasts.

A 11h00

Les 20, 21, 27 janvier

Sur les ondes du 90.8

——————————–

VENDREDI 26 JANVIER À 14H00 – Hospitalités et sonorités | Ecole d’hiver du Cresson & Radio Campus Grenoble | A l’Aquarium (Campus)

Plateau radio en public

Pour clôturer l’Ecole d’Hiver 2024, une semaine de formation intensive sur le son dans l’espace public, le CRESSON (Labo de l’ENSAG) et Radio Campus Grenoble vous invite à un plateau radio en direct et en public à L’Aquarium de 14h à 16h.

Ce plateau sera une temps de restitution de l’exploration sonore menée sur les pratiques d’Hospitalités au sein d’un territoire, le Campus.