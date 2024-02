S’inscrire

Inscription dans la limite des places disponibles par mail à :

formation@campusgrenoble.org.

Formations ouvertes à tou.te.s, sans limite d’age, étudiant.e.s ou pas, tous niveaux.

Bien indiquer dans le message votre nom et prénom, puis la liste des formations/moments auxquelles vous voulez vous inscrire. On vous dit s’il reste des places au plus vite!

Participation/adhésion à prix-libre sur place.

C’est possible de venir le jour même et rejoindre si jamais il y a eu des annulations. Si vous souhaitez annuler votre inscription envoyez-nous un mail max 3 jours avant la formation.

Découvrir les formations

VENDREDI 1ER MARS

À EVE – 101 Place du Torrent, Saint Martin d’Hères

10h-13h | Initiation à la radio – Animé par Zoi T.

Tu as toujours rêvé de parler dans un micro, de pousser les « potards » d’une console de mixage, d’enfiler des casques de radio bien moelleux ? Cet atelier est fait pour toi ! Viens poser toutes tes questions sur comment ça marche la radio et t‘initier à sa pratique!

14h-17h | Mener une interview – Animé par Emilie W.

Comment préparer une interview, choisir un angle, formuler des questions ? Quelles sont les techniques pour mettre à l’aise ses invité.e.s, développer une thématique en leur laissant la place tout en tenant son cap ?

14h-17h | Assurer la technique d’une émission radio – Animé par Sarah P.

Viens démystifier la régie, ses micros et ses potards ! Pour les personnes n’ayant jamais ou très peu utilisé de console. Fonctionnement général d’une régie, gérer les micros, lancer des sons, utiliser le logiciel Mixx. Mise en pratique pour savoir tout utiliser.

18h-19h | Apérophonie en direct – Animé par Emilie W. et Sarah P.

Les ateliers de 14h-17h visent à préparer et mener cette émission en direct!

19h-21h | Initiation au mix CDJ – Animé par Clément S.

Initiation au mix / DJing sur platines numériques CDJ. Notions théoriques, prise en main du matériel et découverte des techniques de base.

SAMEDI 2 MARS

À EVE – 101 Place du Torrent, Saint Martin d’Hères

10h-13h | Laboratoire : fiction & bruitages – Animé par Delphine P.

Lors de cet atelier il s’agira de découvrir l’art ludique et réjouissant du bruitage. Après un temps d’écoute de quelques créations, Delphine vous propose un laboratoire de recherche d’ambiances / paysages sonores et bruitages. Nous utiliserons divers supports, textes de fiction, extraits de BDs, poèmes, ainsi que ceux que vous avez envie d’explorer (n’hésitez pas à en amener). Tout objet produisant un bruit singulier est le bienvenu.

14h-17h | Animer une émission musicale – Animé par Steff L.

Venez découvrir comment rendre vivante une émission musicale ! Au cours de cet atelier, Steff vous mettra sur la « voix » pour apporter votre personnalité unique et faire de votre émission plus qu’une simple successions de chansons et de musiques.

14h-17h | Le DAB+ c’est quoi ? & Comment imaginer une structure de diffusion en DAB + autonome et associative ? – Animé par SOS Radio Asso

Présentation et échanges autour du fonctionnement de la diffusion en DAB+ (Digital Audio Broadcasting ou Radio Numérique Terrestre). Nous aborderons la question de la création d’une structure émettrice DAB+ autonome, discutant des aspects tels que la faisabilité technique, les coûts impliqués, et les avantages potentiels de cette autonomisation.

19h-21h | Apéro & jeux radio – Viens jouer et nous rencontrer!

DIMANCHE 3 MARS

Au CIEL – 2 rue du Général Marchand, Grenoble

14h-17h | Découvrir le montage audio sur Reaper – Animé par Zoi T.

Cet atelier couvrira les bases de la découverte du logiciel, l’installation, l’importation de sons, la création de pistes, les options d’édition, ainsi que les rudiments de l’égalisation et de la compression. L’objectif est que les participant.e.s puissent récupérer leurs enregistrements pour leurs émissions de radio, les importer dans Reaper, et effectuer des tâches basiques de montage.

14h-17h | Montage intermédiaire/avancé pour la création sonore avec Reaper – Animé par Marco K.

Cet atelier s’adresse à un public intermédiaire-avancé et se concentrera sur Reaper en relation avec la création sonore. Les participant.e.s passeront au niveau supérieur de montage sonore et apprendront à produire des montages créatifs, avec des techniques de sound-design rudimentaire, superposition de pistes, automations, effets etc.

ATTENTION : Pour les deux ateliers Reaper il faut venir avec son ordinateur, si vous n’avez pas un ordinateur ou que votre ordinateur ne peut pas être déplacé signalez-le dans votre inscription et on essayera de trouver un aménagement ou de vous prêter un ordinateur si possible.

18h-19h | Apéro de clôture et émission en direct à plusieurs voix et mains !

Toutes les productions sonores créées lors du week-end pourront être diffusées dans cette émission-restitution du week-end d’échange et d’expérimentation !

Le prix libre

Nos formations sont gratuites pour les adhérent.e.s de la radio, pour les personnes non adhérentes qui veulent participer on propose donc une adhésion ponctuelle à prix libre pour soutenir notre association.

Le prix libre c’est quoi ?

Le prix libre, c’est permettre aux personnes de rétribuer un service ou à un produit avec un montant libre. En gros, c’est : « Tu paies ce tu peux, ce tu veux ! »

Le prix libre permet à tou.te.s d’être actif.ve.s dans le choix du prix d’un objet ou service. Cela rend un service accessible à tou.te.s peu importe les ressources…

Chacun.e peut ainsi participer à la vie de l’association selon son budget et son envie de soutenir notre démarche.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Le nombre des places est limité…

Consultez souvent notre post Instagram et cet article pour voir les formations qui ont des places disponibles.

Pour venir à EVE :

101 Place du Torrent, Saint Martin d’Hères

Bâtiment accessible PMR

Accès bus/tram : Tram B/C Arrêt Gabriel fauré ou Bibliothèques Universitaires

Direction l’amphithéâtre Louis Weil

Les locaux de Radio Campus Grenoble se trouvent au 1er étage

Pour venir au CIEL :

2 rue du Général Marchand, Grenoble

Espace de plain pied, toilettes de plain pied mais de petite taille

Lieu non entièrement accessible PMR

Angle des rues Condillac et Général Marchand

Le Ciel se situe à 5 min à pied de l’arrêt Verdun

Transport en commun : Tram A/ Tram B