A l’occasion du 8 mars, la journée de lutte pour les droits des femmes et minorisé.e.s de genre, Radio Campus Grenoble vous propose une programmation spéciale faite en complicité avec plusieurs radios du Réseau Campus France.



7h-7h30 | Le kaléidoscope de Nebbia avec la réalisatrice Cristèle Alves Meira (Radio Nebbia)

Rencontre de la réalisatrice franco-portugaise Cristèle Alves Meira à l’occasion de la sortie de son film Alma Viva. Un film orienté sur la sorcellerie au Portugal et la place des femmes dans les croyances.

8h-9h00 | J’irai cracher sur vos ondes (C-Lab)

Ricochets entre littérature et féminisme avec Beauvoir, Wittig, Nin, Atwood, Chollet…

9h15 – 9h45 | Starting Block : Le sexisme du streaming (RC Paris)

Cette semaine, rencontre à Paris avec les artistes Louisadonna et Nach et les membres du collectif Ecoute Meuf pour parler du sexisme des algorithmes et des plateformes de streaming.

10h-11h30 | Hors serie Mediterratura : Masterclass avec Wassila Tamzali (Radio Nebbia)

Dans ce nouvel épisode de Mediterratura, Radio Nebbia reçoit Wassyla Tamzali écrivaine et militante féministe algérienne. Également ancienne avocate à la Cour d’Alger de 1966 à 1977 et ancienne directrice des droits des femmes à l’UNESCO à Paris. Dans le cadre du Festival Sirocco, le festival du cinéma arabe d’hier et aujourd’hui, Radio Nebbia a eu la chance de recevoir l’invité d’honneur du Festival de 2023 pour une masterclass en public sur le cinéma d’Alger des années 70. Pour ce faire, elle nous présente son nouveau livre : En attendant Omar Gatlato.



14h-15h | Djurdjura, une émission féministe décoloniale sur les pionnières de la chanson kabyle (C-Lab)



15h-16h | Radio-Caddie, en direct de la manif féministe à Rennes (C-Lab)



16h-17h | Pipette : la place des femmes dans l’espace public (C-Lab)

Création sonore collective en mixité choisie.

18h-19h : Apérophonie avec le Collectif Engagées sans frontières

Rencontre avec le collectif Engagées sans frontières issu de l’association Pas Sans Nous38.

19h-23h | Direct du Ciel avec Deena Abdelwahed et Vica Pacheco