À partir de ce samedi soir et jusqu’à samedi prochain, c’est le festival de l’Arpenteur aux Adrets !

Arts vivants, littératures, rencontres insolites sur les pentes du massif de Belledonne (Isère) : voilà pour la charpente du festival de l’arpenteur. Les artistes invité.e.s, reconnu.e.s ou encore en devenir, jouent le jeu d’une aventure atypique, sensible et humaine, sur scène mais aussi dans le jus joyeux de nos lieux de vie ou d’évasion : « bivouac », tablées pour des causeries bien arrosées ; ou en marche, vers les refuges ou sur les crêtes…

Sur place, vous pourrez également faire du bivouac dans une espace convivial ouvert à partir de 17h30 pour profiter jours et nuits de la programmation riche et éclectique du festival ! Pour réserver vos places et consulter le programme complet, ça se passe ici : https://www.scenes-obliques.eu/festival/

RDV à partir du 3 juillet aux Adrets en Belledonne

Pour gagner vos places pour cette échappée montagnarde, restez à l’écoute du 90.8 et envoyez le mot de passe à concours@campusgrenoble.org