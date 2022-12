Radio Campus Grenoble sera en Direct aux Portes Ouvertes du Ciel ce samedi le 17 décembre 2022!

De 14h à 17h, 3h de direct avec des interviews de groupes, de la bonne musique et tant d’autres choses!

Écoutez-nous en direct ou venez nous rencontrer 🙂

Portes-ouvertes du Ciel – Événement Gratuit

Le Ciel ouvre à nouveau grand ses portes ! Une journée qui met en avant les musicien.n.e.s mais aussi les autres activités du Ciel. Avec des ateliers Créatif, ou portant sur l’écologie, un grand vide-grenier d’instruments et matériel musical, des ateliers mix et MAO, des jeux, des gaufres et des concerts tout l’après-midi, on fête l’hiver à notre manière au Ciel !

Les rendez-vous de l’après-midi :

Une Brocante musicale ! C’est un peu comme un vide-grenier mais…entièrement consacré à la musique (donc sans jeux de société, ni mazagran en porcelaine, ni collection de timbres…). C’est plutôt “ze place to be” pour chiner tout ce qui est en lien avec la musique : instruments, sono, matériel et accessoires !

Des interviews en direct ! Radio Campus Grenoble sera aussi de la partie pour des interviews non -stop de nos artistes dans leur studio du Ciel tout au long de cette folle après-midi !

Des ateliers et animations à faire en famille ! Des ateliers mix et Mao proposé par l’association 33e temps, des ateliers créatifs et de sensibilisation aux questions environnementales, qui seront à l’image des ateliers proposés toute l’année dans notre Tiers-lieu …

Des courts métrages ! Support rêvé pour une exploration en profondeur des liens qui unissent musique et cinéma, le court métrage sera à l’honneur dans la salle du Ciel. Au programme : une sélection aventureuse, diversifiée et défricheuse de formats courts que l’on retrouvera sur de futurs rendez-vous réguliers au Ciel en 2023 !

Des gaufres et du vin chaud ! À l’approche des fêtes, le froid aidant, on a envie de succomber à quelques gourmandises, c’est pourquoi nous vous proposerons quelques boissons chaudes « sympas » et de quoi grignoter !

Les concerts Une après-midi de concerts en sous-sol pour découvrir les groupes en résidences longues et les groupes des studios de répétitions du Ciel :

– Kanto, Ambient modulaire

– Yudana, Shoegaze psychédélique

– Dors Chat, Instrumental planant

– Gintsugi, Art Pop musique

– Klaus Michel, Musique d’ambiance de circonstance

– Yoh TNT et Rhonan, Rap

– Dinosaure Plage, Indie noise rock

– Cash Under Boots, Rock vintage

– The Flying Beavers, Rock Post-grunge

– BTB, funk rock

– Oratrism, noise wave