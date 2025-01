Vendredi 17 janvier 2025 – à partir de 17h30

Ouvert à tous.tes ! Bénévoles ou curieux.ses, venez partager un verre avec nous pour découvrir les deux assos, Radio Campus et le Ciel, et vibrer sur un mix de DJ Rizeum et un live électro du Dapan.

18h-20h : Rizeum (collectif Sound Disciples, duo Shango Light / émissions Mineur de Sons sur Radio Campus Grenoble et Surprises sur RTL3 ) – Collectionneur de disques vinyles, Rizeum prône l’éclectisme tout en conservant les sonorités soulful qui lui sont chères.

20h-21h : Le Dapan (collectif INCR, résident du Ciel) – Samplers et synthétiseurs.Techno house rugueuse. Aussi obscure que planante et dansante.