Et oui… 20 ans ! Et 20 ans ça se fête !

DégenréE, l’émission féministe pour déranger a été créée en 2002.

Sur les ondes de Radio Campus Grenoble puis de Radio Kaléidoscope puis de nouveau sur Radio Campus… Il est maintenant temps de fêter 20 ans d’émissions d’actualité, d’analyses, de décryptages, de lectures, de musiques, d’interviews, de rencontres, de discussions. Des années rythmée de direct, d’enregistrements et de diffusions… Des années d’apprentissages, de transmission, de découvertes, de prise d’antennes en mixité choisie meufs, gouines trans et autres monstres.

Que ça donne un coup de vieux ou un coup de jeune…

Que ça donne l’impression que les temps changent ou que ça ne change pas assez vite…

Que ça donne la sensation que le temps passe vite ou qu’il passe lentement…

Dans tous les cas, ça fait quelques choses 20 années d’émission de radio féministes, non?!.

Deux décades d’émissions de radio, c’est autant d’années de luttes menées et documentées, de réflexions qui évoluent, de sujets qui s’enchaînent, se répondent, se complètent et se poursuivent…

Depuis le début de la saison 2022-2023 l’équipe essaye de faire exister ces 20 années radiophoniques en diffusant des archives d’anciennes émissions.

Mais ça n’était pas suffisant, il fallait célébrer ça dignement !

Alors pour fêter ça en grandes pompes, nous allons faire 20 heures de radio en direct !

Du samedi 18 février à 8h du matin, jusqu’au dimanche 19 à 4h du mat’

20 heures de direct, avec plein de plateaux, de la musique en live, de grandes discussions, des DJ’s, des jeux, des fictions audios. Un marathon radiophonique assuré par l’équipe actuelle de dégenréE, des ancien·nes animateurices et technicien·nes, et plein de camarades de tout le réseau Radiorageuses (radiorageuses.net).

Ces années de radio sont le fruit de luttes et de combats puissants et solidaires, et de toute l’énergie apportée par les réseaux féministes et les réseaux radiophoniques libres. Cet anniversaire, c’est le notre, c’est le votre !

ÉCOUTEZ NOUS SUR RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8 ET CAMPUSGRENOBLE.ORG

Le 18 février de 8h du mat’ à 4h le lendemain.