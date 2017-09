VOIX DE GARAGE

Un 3ème titre extrait du disque du mois pour Voix De Garage c’est le EP de GRAND MARCH. Une merveille très envoutante ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

LE WINSTON BAND

En concert : Jeudi 28 Septembre : LALALA NAPOLI (Transe napolitaine) + LE WINSTON BAND (Cajun Zydeco, Canada), à La Source, à Fontaine.

http://lasource-fontaine.fr/

http://lalalanapoli.blogspot.fr/

https://lewinstonband.bandcamp.com/

COPYCUNTS

En concert : Jeudi 28 Septembre : The COPYCUNTS (Grunge Garage) + LES COCKSUCKERS (Coq’n’Roll), aux Valseuses, à Lyon

https://www.facebook.com/events/1537574806306958

https://cocksuckers.bandcamp.com/

http://thecopycunts.bandcamp.com/

SLOKS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Jeudi 28 Septembre : SLOKS (Garage Punk, Italie), Urgence Disk, 4 place des Volontaires, à Genève. 18h30. Prix libre

https://www.facebook.com/events/1503853266304348/

https://sloks.bandcamp.com/music

Et :

Vendredi 29 Septembre : SLOKS (Garage Punk, Italie) + THEE SWEEDERS (Soul Trash Garage Roll), au 648 Café, à Marcellaz (74)

https://www.facebook.com/events/1869858216611454/

https://www.facebook.com/648-Caf%C3%A9-136689709834754/

https://sloks.bandcamp.com/music

https://www.facebook.com/theesweeders/

Et :

Samedi 30 Septembre : SLOKS (Garage Punk, Italie) + THEE SWEEDERS (Soul Trash Garage Roll) + NURSE (), à La Spirale, à Annecy

https://sloks.bandcamp.com/music

https://www.facebook.com/theesweeders/

LIVINGSTON Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Vendredi 29 Septembre : LIVINGSTONE (Indie Rock Blues Stoner) + DON PAPA (Rock’n’Roll), au Farmer, à Lyon. Prix libre.

https://www.facebook.com/LeFarmerLyon/

https://www.facebook.com/events/1832928866734217/

https://livingstonerock.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=TBguyhzrqX4

KAVIAR SPECIAL Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Vendredi 29 Septembre : KAVIAR SPECIAL (Indie Psyché Garage) + The JACQUES (Indie Rock, Uk), à Château Rouge, à Annemasse (74)

https://www.facebook.com/events/328100284311099/

https://soundcloud.com/the-jacques/eleanorringme

https://kaviarspecial.bandcamp.com/

The MYTHOMANS

En concert : Samedi 30 Septembre : KILL THE CAT (Rock) + JOCKER’S (Rock) + The MYTHOMANS (PsychRock), à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/events/168887806988411/

https://soundcloud.com/killthecat38

http://themythomans.bandcamp.com/

MOUNTAIN BIKE

En concert : Samedi 30 Septembre : Slacker Boat Party n°4, avec : MOUNTAIN BIKE (Indie Garage Pop) + BOBINE (Garage Rock) DJ Tous En Tong, au Sonic, à Lyon

https://www.facebook.com/events/110170326312718/

https://mountainbike.bandcamp.com/

https://bobinetheband.bandcamp.com/releases

DEAD

MoE

En concert :Samedi 30 Septembre : DEAD (Noise Rock mythique, Australie) + YANN JOUSSEIN & SHEIK ANORAK (Duo Kraut) + MoE (Alt Rock Noise, Norvège) + RHUME CARABINé (Electro Expé Indus) + NATHALIE SANDTORV « Freedom Nation » (Jazz Musique contemporaine), au Périscope, à Lyon

https://www.facebook.com/events/1179169105522816/

http://www.periscope-lyon.com/

http://gafferfest.com/

Et :

Dimanche 1er Octobre : DEAD (Noise Rock mythique, Australie) + MoE (Alt Rock Noise, Norvège), au Raymond Bar, à Clermont-Ferrand

https://moepages.bandcamp.com/album/examination-of-the-eye-of-a-horse

Et :

Lundi 2 Octobre : DEAD (Noise Rock mythique, Australie) + MoE (Alt Rock Noise, Norvège), au 102, Rue d’Alembert, à Grenoble

http://le102.net/

https://weemptyrooms.bandcamp.com/

FAI BABA

En concert : Dimanche 1er Octobre : FAI BABA (Psyché Pop) + DA CAPO (), au Fil, à Saint Etienne

http://www.le-fil.com/

https://faibaba.bandcamp.com/

SEINE

En concert : Lundi 2 Octobre : SEINE (Anti-Folk, Zagreb, ex Vlasta Popic) + IVAN GROBENSKI (Acoustique Folk), au Fréquence Café, 5 rue Expily, Grenoble centre.

https://www.facebook.com/events/1799955870018909/

https://seine.bandcamp.com/album/sno-sna

https://www.facebook.com/igrobens/

Et :

Mardi 3 Octobre : SEINE (Anti-Folk, Zagreb, ex Vlasta Popic) + TURBOCRASSIER (LoFi proto techno brisolée), à l’Excuze, à Saint Etienne

https://www.facebook.com/lexcuze.bar

https://www.facebook.com/events/509385852754489/

https://soundcloud.com/turbocrassier

The CATS NEVER SLEEP Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Mercredi 4 Octobre : CHEAP STAR (Power Pop soyeuse) + The CATS NEVER SLEEP (Indie Garage Psyché Pop, Suisse), au Brise-Glace, à Annecy. Gratuit.

https://www.facebook.com/events/1519124221477254/

https://lepopclubrecords.bandcamp.com/album/pcr019-massage-lp

http://cheapstar1.bandcamp.com/

The SORE LOSERS

En concert : Jeudi 5 Octobre : LES WAMPAS (Rock Punk) + The SORE LOSERS (Indie Garage Stoner Blues, Belgique), à La Belle Electrique, à Grenoble

https://www.facebook.com/events/225035084668786/

https://www.facebook.com/LesWampasVousAiment/

http://thesorelosers.com/

Et :

Vendredi 6 Octobre : The LORDS OF ALTAMONT (Heavy Garage, Usa) + The SORE LOSER S (Indie Garage Stoner Blues, Belgique), au Brise-Glace, à Annecy.

https://www.facebook.com/events/1920256841545659/

http://thesorelosers.com/

http://lordsofaltamont.com/

https://www.facebook.com/LordsOfAltamont/

The LORDS OF ALTAMOND

En concert : Samedi 7 Octobre : The LORDS OF ALTAMOND (Heavy Garage Rock, Usa) + The EXPERIMENTAL TROPIC BLUES BAND (Rock’n’Roll, Belgique), aux Abattoirs à Bourgoin Jallieu

http://www.lesabattoirs.fr/2017/10/07/the-lords-of-the-altamont-the-experimental-tropic-blues-band/

http://lordsofaltamont.com/

https://www.facebook.com/LordsOfAltamont/

https://thelordsofaltamont.bandcamp.com/

http://www.tropicbluesband.com/

Nouveautés :

Le duo ESCOBAR sortira son nouvel album le 15 octobre sur Dirty Water Rds et bon dieu il claque bien !!!

http://www.dirtywaterrecords.co.uk/

Autre duo DATE WITH ELVIS dont le 1er album est sorti lui le 15 septembre sur La Dame Noir Rds

http://datewithelvis.com/

Ah les SOLARFLARES qu’est-ce que j’aime ce groupe ! Damaged Goods Rds réédite 3 de leurs albums, une œuvre de salut public ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Le même label fera de même avec 3 albums de The BUFF MEDWAYS, ça aussi c’est une brillante idée ! Plus que brillante même. Sortie le 27 octobre.

Le 3ème album de JAMIE 4 PRESIDENT sort sur BCore Disc un groupe anglo-espagnol qui mélange mélodies ultra Pop et Pop Punk allégé ! https://bcoredisc.bandcamp.com/

Quant à BUFFALO KILLERS c’est leur 8ème album qui débarque chez Alive Natural Sound Rds ! Peut-être leur meilleur ! http://www.alive-records.com/

Il faudra attendre le 13 octobre pour la sortie du 1er EP 3 titres de PALES. Une bien belle œuvre qui rend hommage aux années 90… Mais pas seulement ! https://www.facebook.com/Pales.music/

Pour finir : le duo canadien EVIL & CROW qui sort son 1er album sur Pitshark Rds, Trashy Garage R’n’R duo mixte ! http://www.pitshark.com/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble.org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr

