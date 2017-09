VOIX DE GARAGE

Mercredi 6 Septembre 2017

le disque du mois pour Voix De Garage c'est le EP de GRAND MARCH. Une merveille très envoutante !

Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

WOODEN INDIAN BURIAL GROUND

En concert : Jeudi 7 Septembre : WOODEN INDIAN BURIAL GROUND (Garage Psyché Art Rock, Usa), à l'écurie, à Genève

http://www.rockthistown.ch/programme/5954c681e5a0d4467c135875

http://www.lecurie.ch/program.html

https://woodenindianburialground.bandcamp.com/

RESTLESS

En concert : Jeudi 7 Septembre : RESTLESS (Stoner) + PARANOID CATS (Duo Garage Grunge), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

https://www.facebook.com/events/257981071386112/

http://restlessbandcontac.wixsite.com/restless

https://paranoidcats.bandcamp.com/

Et :

Samedi 9 Septembre : RESTLESS (Stoner) + FAITH IN AGONY (Grunge) + LEAVING THE WAY (Heavy Rock), à l'Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.youtube.com/channel/UCs-T_EG0oYu_ULhobVQuRCw

https://faithinagony.bandcamp.com/album/faith-in-agony-e-p

http://restlessbandcontac.wixsite.com/restless

TRUMPETS OF CONSCIOUSNESS

En concert : Vendredi 8 Septembre : TRUMPETS OF CONSCIOUSNESS (French Beat Psyché), à La Maison Mère, à Lyon

https://www.facebook.com/pg/maisonmlyon

https://avethesound.bandcamp.com/album/trumpets-of-consciousness-pcr013

TOMY & The COUGARS

En concert : Vendredi 8 Septembre : TOMY & The COUGARS (Power Pop Punk), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/events/502686153456577/

https://tomyandthecougars.bandcamp.com/

The DEFIBRILLATORS

En concert : Vendredi 8 Septembre : The DEFIBRILLATORS (High Energy R'n'R) + The TOAD ELEVATING MOMENT (Rock), au Bouffon de la Taverne, à Genève

https://www.facebook.com/events/1718114995158036/

https://soundcloud.com/the-toad-elevating-moment

https://thedefibrillators.bandcamp.com/album/electric-fist

FLAMING GROOVIES

E En concert : Mercredi 13 Septembre : FLAMING GROOVIES (Légendes du Rock, Usa) + The SPACE OLD GREEN DOGS (Garage Rock), au Clapier, 2 Bd Pierre Mendes France, à Saint Etienne

https://www.facebook.com/events/675564252629211/

https://spaceoldgreendogs.bandcamp.com/releases

SURFER JOE

En concert : Jeudi 14 Septembre : SURFER JOE (Surf maestro, Italie), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/events/1858481367802164/

http://www.surferjoe.me/

RUBBER EGGS

En concert : Mercredi 20 Septembre : RUBBER EGGS (Garage Indie Psych Pop excellent, Italie) + DJ, au Théâtre Le Petit 38, 38 Rue Saint Laurent, à Grenoble. 20h00 pétantes !

https://www.facebook.com/Le-Petit-38-Collectif-Midi-Minuit-1698930936992793/

https://rubbereggs.bandcamp.com/

ARROWS OF LOVE

En concert : Mardi 24 Octobre : ARROWS OF LOVE (Noise Punk, Uk), au Sonic, à Lyon

https://soundcloud.com/arrows-of-love

https://arrowsoflove.bandcamp.com/

Nouveautés :

WEIRD OMEN son interviewé et présent sur le CD sampler qui accompagne le n° 143 de ABUS DANGEREUX ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Les américains colérique de DOWNTOWN BOYS rejoignent l'écurie Sub Pop avec un album bien éclatant ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Le quatuor romain COCKROACHES pratique un Psychobilly très rampant. C'est leur 2ème album. Sur Area Pirata ! Terrible !

Le trio autrichien 7 YEARS BAD LUCK revient avec un nouvel album ! Entre Pop Punk Hc Melo et Power Pop musclée !

Bad Afro Rds réédite quelques albums de BABY WOODROSE et ça c'est une grande idée ! Oh que oui !

Les allemands de Strg Z reviennent sur Still Unbeatable Rds entre New Wave et Punk à l'ancienne !

Voilà un album d'une grande beauté, entre Folk et Blues, signé par THOMAS SCHOEFFLER JR.

Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Le deuxième album de BIBLICAL sort dans quelque jour sur Tee Pee Rds ! Noirceur et puissance !

https://teepeerecords.com/

Un petit tour du côté des nouveautés de chez BCore Disc : http://www.bcoredisc.com/

BRIGHTON 64 reviens avec un album et ça c'est une nouvelle qui fait saliver !

Et je découvre FUTURO TERROR avec leur single ! Yahoooooooooooo !

FU MANCHU réédite son magnifique album « King Of The Road ». J'adore ! Grand groupe ! Grand disque !

Une merveille de Pop song signée GARTH ADAM une vraie découverte from Australia ! Down Under ils sont toujours aussi fort !

LANDING ALOUD on finit avec un beau groupe grenoblois qui mélange plein de choses pour aboutir à une Pop Indie Bricolo très personnel ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

