VOIX DE GARAGE

N° 451

Mercredi 23 Août 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

NOYADES

HALLELUYAH

En concert : Vendredi 25 Août : FREAKSHOW FESTIVAL, avec : + FUFANU (Indie Rock, Islande) + BAD BREEDING (Anarcho Punk Noise, Londres) + OOZING WOUND (Speed Space Metal, Chicago) + PART CHIMP (Indie Rock, Londres) + NOYADES (Acid Noise Rock) + HALLELUYAH (Punk Noise, Italie) + YONATAN GAT (Psyché improvisé) + SPECTRAAL (Noisy Psyché Rock) + DJ, à Gigors Et Lozeron (26)

https://www.facebook.com/ events/1111608392284291/

DEATH PEDALS

SHITWIFE

En concert : Samedi 26 Août : FREAKSHOW FESTIVAL, avec : DEATH PEDALS (Punk Rn’R, Londres) + ORANSSI PAZUZU (Space Rock Black Metal, Finlande) + COCAINE PISS (Punk Queer Crust Noise, Liège) + LE CHEMIN DE LA HONTE (Post Punk / Synth Wave) + TOTAL VICTORY (Art Rock, Manchester) + SHITWIFE (Alt Electro Rock, Londres) + X – OR () + 10 000 (Ne Post Wave) + MOULINEXXX (Performance sonore) + DJ, à Gigors Et Lozeron (26)

https://www.facebook.com/ events/1111608392284291/

ANTI FLAG

En concert : Dimanche 27 Août : ANTI FLAG (Légendes Hard Core Mélo, Usa) + ÜBERYOU (Punk Rock) + CAPITAL YOUTH (Rock Garage), à l’Usine, à Genève

https://www.facebook.com/ events/316216518791635/

LES CROTALES

En concert : Dimanche 27 Août : LES CROTALES (Garage Hardcore Punk), au Saint Antoine, à Mâcon. 19h30. Gratuit.

https://www.facebook.com/ barsaintantoine/

https://lescrotales1.bandcamp. com/

LORD VAPOR

En concert : Mardi 29 Août : LORD VAPOR (Heavy 70’s Fuzz Rock, Uk) + MOTORBOAT (Rock Stoner) + DUSTBLENDER (Stoner) + E. RAISED (Metal Prog Rock), au Blogg, à Lyon.19h. Gratuit.

https://www.facebook.com/ events/155321991696011/

The ROUGHNECK RIOT

En concert : Jeudi 31 Août : The ROUGHNECK RIOT (Folk Punk, Manchester) + PARANOID CATS (Grunge) + VEGAN BUTCHER (Punk), au Blogg, à Lyon.19h. Gratuit.

https://www.facebook.com/ events/307837459642157/

EASYCOMBO

En concert : Vendredi 1er Septembre : EASYCOMBO (Jamaican Rock) + LES CRANKY’S (Punk’n’Roll), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz. Entrée libre.

https://www.facebook.com/ events/107914866604744/

BLACK INK STAIN

En concert : Samedi 2 Septembre : BLACK INK STAIN (Noisy Rock Stoner) + ON HIATUS (Ambiant Noise), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/ events/473706882996734/

ALICE COOPER

En concert : Vendredi 1er Décembre : ALICE COOPER (Légende), à l’Amphithéâtre de la Cité Internationale, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/601691543365117/

Nouveautés :

Voilà une belle famille : le père, la mère et leurs deux enfants qui jouent ensemble sous le nom de The CHESSE BERGENS, leur musique : une sorte de croisement de Proto Metal Punk très très frais ! https://thecheesebergens. bandcamp.com/releases

Les suédois reviennent au High Energy R’n’R en tout cas ceux de GRANDE ROYALE ! Leur tournée de cet automne passera par la France. Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Et maintenant deux nouveautés de chez AREA PIRATA Rds https://areapiratarec. bandcamp.com

Après 33 ans FOUR BY ART sortent un nouvel album ! Psyché Pop Garage varié et ambitieux !

Les romains de COCKROACHES balancent un solide Psychobilly rampant et inquiétant !

Les italiens de RUBBER EGGS (Indie Psyché Garage Punk) devraient venir aussi en France cet automne. On est sur l’affaire !!! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Ah ben oui j’ai craqué pour une réédition de DEAD MOON quand on est fan on ne compte pas ! http://www.deadmoonusa.com/

Et maintenant deux nouveautés de chez SLOVENLY Rds des 7’’ https://slovenly.bandcamp.com

BLAHA de Minneapolis c’est un des gars de Blind Shake avec un Psych Punk Garage bien virulent !

SITES N’SOUNDS une réédition d’un single de 60’s Garage Punk comme on aime !

Le quatuor de Los Angeles KITTENHEADS va bientôt rentrer en studio pour son nouvel album ! On peut patienter avec leur excellent disque actuel ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

FREAK GENES avec leur album sur ALIEN SNATCH pratique une sorte de Fast Power Pop Garage Punk tirant un peu vers l’Indie 90 ! https://aliensnatch.bandcamp. com/album/freak-genes-playtime

