TEENAGE BOTTLENECK

En concert : Lundi 7 Août : TEENAGE BOTTLENECK (Punk Rock Hard Core Mélo, Fat Wreck Chords, Usa) + guests, à l’Usine, à Genève

http://teenagebottlerocket. com/

https://soundcloud.com/ teenagebottlerocket/ necrocomicon

NOYADES

HALLELUYAH

SPECTRAAL

En concert : Vendredi 25 Août : FREAKSHOW FESTIVAL, avec : + FUFANU (Indie Rock, Islande) + BAD BREEDING (Anarcho Punk Noise, Londres) + OOZING WOUND(Speed Space Metal, Chicago) + PART CHIMP (Indie Rock, Londres) + NOYADES (Acid Noise Rock) + HALLELUYAH (Punk Noise, Italie) + YONATAN GAT (Psyché improvisé) + SPECTRAAL (Noisy Psyché Rock) + DJ, à Gigors Et Lozeron (26)

https://www.facebook.com/ events/1111608392284291/

DEATH PEDALS

TOTAL VICTORY

En concert : Samedi 26 Août : FREAKSHOW FESTIVAL, avec : DEATH PEDALS (Punk Rn’R, Londres) + ORANSSI PAZUZU (Space Rock Black Metal, Finlande) + COCAINE PISS (Punk Queer Crust Noise, Liège) + LE CHEMIN DE LA HONTE (Post Punk / Synth Wave) + TOTAL VICTORY (Art Rock, Manchester) + SHITWIFE (Alt Electro Rock, Londres) + X – OR () + 10 000 (Ne Post Wave) + MOULINEXXX (Performance sonore) + DJ, à Gigors Et Lozeron (26)

https://www.facebook.com/ events/1111608392284291/

ANTI FLAG

En concert : Dimanche 27 Août : ANTI FLAG (Légendes Hard Core Mélo, Usa) + ÜBERYOU (Punk Rock) + CAPITAL YOUTH (Rock Garage), à l’Usine, à Genève

https://www.facebook.com/ events/316216518791635/

https://capitalyouth.bandcamp. com/

https://uberyou.bandcamp.com/

http://www.anti-flag.com

CORRIDOR Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Mardi 19 Septembre : CORRIDOR (Indie Rock – Post Pop, Montréal) + BRYAN’S MAGIC TEARS (Psyché Rock), au Sonic, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/432694573784540/

https://corridormtl.bandcamp. com/

https://soundcloud.com/ xviiirecords/sets/bryans- magic-tears

Nouveautés :

On démarre par un focus sur certaines des dernières sorties de chez DETOUR Rds : http://shop.detourrecords.co. uk/

PARADE avec un single bien tendu et Power Pop qui annonce leur futur album !

TERRY TONIK avec le CD 6 titres « A tonik for the nation » c’est une pièce de l’histoire du mouvement Mod Revival, et surtout une putain de collection de chansons !

Le BEAT BESPOKE Vol. 7 ! Eh oui comme à chaque fois un CD remplis jusqu’à la gueule de titres compilé par le Dr Robert pour faire danser les filles et les garçons !

TRYPT UP reviennent avec l’album « Wide-eyed & headless » une merveille pour les fans de Garage Punk 60’s’à l’américaine’. La class !

L’album de DUSTY MUSH sort sur HOWLIN’ BANANA Rds et ça s’est un vrai gage de qualité. Ils ne font pas baisser le niveau du label ! Carrément pas !!! Chronique à lire ici :http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Le trio genevois MIGHTY BOMBS sort son 1er EP chez CASBAH Rds : encore un label de bon goût au catalogue impeccable ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Encore des Suisse avec CATS NEVER SLEEP et leur très attendu 1er album sur LE POP CLUB ! Une attente récompensée ! https://avethesound.bandcamp. com/album/massage-av030-pcr019

Heavy Kraut Space Rock les ELECTRIC MOON sont toujours au top comme le prouve leur nouvel album chez SULATRON Rds ! https://electric-moon. bandcamp.com/album/stardust- rituals

Chouette j’ai dégoté le 2ème album des ELECTRIC MORMONS franchement ça fait plaisir ! Et ça nettoie bien les dents ! https://www.facebook.com/ Electric-Mormons- 573120809436036/

J’aime beaucoup ROYAL TRUX et comme ils viennent de sortir un album live et que j’adore ça ! https://royaltrux.bandcamp. com/

Y a pas que leur nom qui est excellent chez les BADASS MOTHER FUZZERS, leur album aussi ! Qui plus est il sort chez PITSHARK Rds ! https://badassmotherfuzzers. bandcamp.com/

Exhumation d’une série de titres inédits de The SNIVELLING SHITS, une sucrerie qui vous rongera le dentier ! Merci DAMAGED GOODS ! http://damagedgoods.co.uk/ bands/the-snivelling-shits

Je pensais pas que le JIM JONES & The RIGHTEOUS MINDS pondrait un album aussi enthousiasmant ! Mais non seulement il arrache il est très profond et prenant !http://www.righteousmind.co. uk/

Et un long titre du trio SLIFT qui balance son 1er EP sur HOWLIN’ BANANA Rds pour les fans de Heavy Psych Garage Rock ! https://howlinbananarecords. bandcamp.com/

