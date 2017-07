VOIX DE GARAGE

Une fois n’est pas coutume, on commence par une vieillerie mais tellement excellente : les australiens de SCREAMING TRIBESMEN avec un titre extrait de leur Anthologie qui montre bien toutes les qualités de ce groupehttp://www.screamingtribesmen.com/

RED FANG

En concert : Jeudi 15 Juin : RED FANG (Stoner, Usa) + CLOSET DISCO QUEEN (Instru Kraut Psyché duo, Suisse), à l’Epicerie Moderne, à Feyzin (69)

http://www.epiceriemoderne.com

http://redfang.net/

https://closetdiscoqueen.bandcamp.com/

JESSICA 93

En concert : Vendredi 16 & Samedi 17 Juin : Festival 24H Sur Jamais, avec : ABÎM (Electro Indus) + ATTILA KRANG (Bricolo Indus Punk) + COWBONES (Garage Noisy énorme) + DELACAVE (Gloomy Wave) + HESS (Drone des plaines) + HOLIDAY INN 5Minimal Synthé Punk) + JESSICA 93 (Shoegaze Noise) +

LES MORTS VONT BIEN (No Wave Tribal Percussive) + MARIA VIOLENZA (Sicilian Wave Punk Melancolia) + TELEDETENTE 666 (Synthé Punk) + SIDA (No Wave Data Kraut) + DJ Tom Reck, au C.B.G.C. à Gigors Et Lauzeron (26). Prévente conseillée. 18h à 4h du mat’ vendredi & samedi. Bar. Bouffe. Camping…

https://www.facebook.com/events/1823281497941307

https://www.facebook.com/angerburnsinsideme

https://attilakrang.bandcamp.com/releases

http://cowbones.net/

https://sebnormal.bandcamp.com/album/if-i-am-overthinking-talk-about-anything-any-damned-thing

http://hess.c.la/

https://holidayinn.bandcamp.com/releases

https://jessica93.bandcamp.com/

https://moncul.bandcamp.com/album/st-2

https://mariaviolenza.bandcamp.com/releases

https://leturcmecanique.bandcamp.com/album/karen

https://www.facebook.com/sidamangetesmorts

DIRECTOR’S CUT

En concert : Samedi 17 Juin : DIRECTOR’S CUT (Indie Pop Screamo Punk) + DENIGRE (Alt Rock Noise), au Trokson, à Lyon. Entrée libre.

https://www.facebook.com/events/126837774558525/

https://denigre.bandcamp.com/releases

https://hellprod.bandcamp.com/

The SLOW SLUSHY BOYS

En concert : Dimanche 18 Juin : The SLOW SLUSHY BOYS (Soul / Rocksteady maestro), au Saint Antoine, à Mâcon. 19H30 précise. Gratuit !

https://www.facebook.com/barsaintantoine/

https://www.facebook.com/groups/1829450270654913/

https://www.youtube.com/watch?v=v0UWmsH_J4E

https://www.larsen.asso.fr/bands/ssb/ssb.htm

Et :

Samedi 8 Juillet : Village Of Soul n°5, avec : The SLOW SLUSHY BOYS (Soul / Rocksteady maestro), à La Fougère (73)

https://www.facebook.com/groups/1829450270654913/

https://www.youtube.com/watch?v=v0UWmsH_J4E

https://www.larsen.asso.fr/bands/ssb/ssb.htm

SCOTT H. BIRAM

En concert : Mardi 20 Juin : SCOTT H. BIRAM (Raw Whiskey Blues, Usa), au Donjon du village de Cobonne (26400). 20h. Pique Nique partagé et buvette

https://scotthbiram.bandcamp.com/

LE PRINCE HARRY

En concert : Mardi 20 Juin : LE PRINCE HARRY (Synth Punk) + LE DEATH TO MANKIND (Synthé Noise), au Sonic, à Lyon

http://www.sonic-lyon.fr/

https://www.facebook.com/events/428630537505752

https://moncul.bandcamp.com/album/st-9

https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/synthetic-love

BOB LOG III

En concert : Jeudi 22 Juin : BOB LOG III (Légende des One Man Band, Usa), à la Brasserie des 3 Becs, à Gigors Et Lauzeron (26). A 19h00

https://boblogiii.bandcamp.com/

ZEKE

En concert : Mardi 20 Juin : ZEKE (Heavy & Fast Garage R’n’R, Suède) + The MUDCATS (High Energy R’n’R), à l’Usine, à Genève

https://www.facebook.com/events/201731917012838/

https://themudcats.bandcamp.com/releases

Et :

Jeudi 22 Juin : ZEKE (Heavy & Fast Garage R’n’R, Suède) + TA GUEULE (Punk / Speed Rock) + The SCANERS (Punk 77), au Warm Audio, à Décines (69)

https://www.facebook.com/events/411749069192803/

https://www.facebook.com/ZekeBand

https://zekeband.bandcamp.com/

https://tagueule1.bandcamp.com/

https://thescaners.bandcamp.com/releases

DROPKICK MURPHYS

En concert : Lundi 3 Juillet : DROPKICK MURPHYS (Celtic Punk, Usa) + BEACH SLANG (Power Pop Punk, Usa), au Fil, à Saint Etienne

http://www.le-fil.com/

https://www.facebook.com/events/281186495659516/

http://www.dropkickmurphys.com/

https://beachslang.bandcamp.com/

Nouveautés :

Les madrilènes de ELEFANT Rds sortent le nouveau single de AXOLOTES MEXICANOS qui excitera tous les fans de Pop musclé avec fille au chant ! https://elefantrecords.bandcamp.com

BADASS MOTHER FUZZERS ça s’est un putain de bon nom ! Qui dit où on va. Quand vous saurez que le disque sort sur PITSHARK Rds vous vous jetterez dessus ! http://www.pitshark.com/

Le 5ème album des sardes The RIPPERS chez SLOVENLY Rds est peut-être bien ce qu’ils ont fait de meilleur ! https://slovenly.bandcamp.com/album/the-rippers-a-gut-feeling-lp

Décidément le dernier DESTINATION LONELY sur VOODOO RHYTHM Rds dévaste tout sur son passage ! https://destinationlonely.bandcamp.com/

Les canadiens de TEENANGER sortiront aussi leur 5ème album le 14 juillet sur TELEPHONE EXPLOSION https://www.telephoneexplosion.com/

Et maintenant une petite séquence NORTON Rds http://www.nortonrecords.com/ :

On commence avec LINK WRAY & THE RAYMEN j’utilise la musique de Mr Guitar comme fond sonore dans Voix de Garage depuis 24 ans sans me lasser !

Et une autre régalade avec l’inventeur du concept de One Man Band notre grand père cintré à tous : HASIL ADKINS ! Primitiv’ baby !!!

CAPT CRUNCH & The BUNCH : depuis le temps que je vous le dis : Italians do it better ! Encore une découverte de AREA PIRATA Rds ! https://areapiratarec.bandcamp.com/

Prochaine sortie sur DAMAGED GOODS : The SNIVELLING SHITS un groupe tellement anglais ! Forcément je me régale ! http://damagedgoods.co.uk/

Le nouveau single de SHE KEEPS BEES montre à quel point leur Blues est marqué par le Southern Gothic !!! J’aime ! https://soundcloud.com/bb-island/head-of-steak

J’ai adoré l’album des japonais de The FADEAWAYS et bonne nouvelle sur le CD sampler qui accompagne le n°51 de ROCK HARDI il y a un inédit ! http://rockhardi.tictail.com/

