The NORMA JEAN BAKER’S UNDERWEARS

En concert : Jeudi 23 Février : JAMES LEG (Garage Groove excellent et intense, Usa) + The NORMA JEAN BAKER’S UNDERWEARS (Noisy Garage), au Mistral Palace, à Valence

https://www.facebook.com/ events/1782557228628095/ 1804003873150097/

http://www.reverbnation.com/ jamesleg

https://lengeance.bandcamp. com/album/james-leg-live-deep- inside-klub-dijon

https://www.facebook.com/pg/ the-norma-jean-bakers- underwears-137285349622492

Le REPARATEUR

En concert :Vendredi 24 Février : SMUTT (Punk Garage Punk) + LE REPARATEUR (Punk), à l’Alterlocal, à Cran Gevrier (Annecy)

https://www.facebook.com/ events/240344216425241/

Et :

Samedi 25 Février : SMUTT (Punk Garage Punk) + ALAWANEGAINE (Punk Rock) + LE REPARATEUR (Punk), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

http://www.brindezinc.fr/

https://www.facebook.com/ events/1070433333066653/

https://alawanegaine.bandcamp. com/

https://lereparateur.bandcamp. com/

https://smutt.bandcamp.com/

DOYLE

En concert : Samedi 25 Février : DOYLE (The Misfits) + SINNER SINNERS (Rock Punk, Usa), à La Cordonnerie, à Romans Sur Isère

https://www.facebook.com/ events/372258403122512/

http://www.sinnersinners.com/

http://sinnersinners.bandcamp. com/track/hate-yourself

https://www.facebook.com/ OFFICIALDOYLE/

https://www.youtube.com/watch? v=Qdw5_tAGs18

LA CHICA Yé-Yé

En concert : Samedi 25 Février : LA CHICA Yé-Yé Release Party : DJs + aperitivo y tapas, au Restaurant trattoria Riso Amaro, 84 rue Vendome, 69006 Lyon. 20h

https://www.facebook.com/ events/1645064365796057/

https://www.facebook.com/ Restaurant-Trattoria-Riso- amaro-175769942503351/

https://lachicayeye.bandcamp. com/

The GRIT

En concert : Mardi 28 Février : GRIT (Indie Rock) + ARKAN (Folk Rock) + MY NAME IS BUD (Alt Rock), au Blogg Café, à Lyon. Entrée gratuite

https://www.facebook.com/ events/217754985353904/

https://www.facebook.com/ JeromeAkran/?fref=ts

https://www.facebook.com/My- Name-Is-Bud-554036278085333/

Et :

Mercredi 1er Mars : GRIT (Indie Rock) + SERAPHIN (Rock), au Brise-Glace à Annecy. Entrée gratuite.

https://www.facebook.com/ events/368791390155525/

https://soundcloud.com/ seraphin-2

Et :

Jeudi 2 Mars : GRIT (Indie Rock), au Brin de Zinc à Chambéry – Barberaz

https://soundcloud.com/ gritmusic/sets/ep-live-kramus- deluxe-studio/s-aTwIy

Et :

Samedi 4 Mars : GRIT (Indie Rock) + DEATH BY CHOCOLATE (), au Bouffon de La Taverne, à Genève

https://www.facebook.com/ bouffondelataverne/

L.A. WITCH

En concert : Mercredi 1er Mars : L.A. WITCH (Lo-Fi Garage Psyché, L.A.) + BALCK LUNA (Psyché Rock), au Sonic à Lyon

https://www.facebook.com/ events/216629342125257/

https://blackluna.bandcamp. com/

https://lawitches.bandcamp. com/

FABULOUS SHEEP

En concert : Mercredi 1er Mars : FABULOUS SHEEP (Noisy Pop Post Punk), au Brin de Zinc à Chambéry – Barberaz

https://www.facebook.com/ events/1081293665331047/

http://www.fabuloussheep.com/

CAMELSPIDERS

En concert : Jeudi 2 Mars : CAMELSPIDERS (High Octane Rock’n’Roll) + PYTT (Folk Rock) + LES OLIBRIUS (Rock Alternatif), à L’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/ events/278548529230256/

https://camelpsiders.bandcamp. com/

BEE TRICKS

En concert : Vendredi 3 Mars : TOTORRO (Indie Math Rock) + BEE TRICKS (Indie Psych Rock), à La Bobine, à Grenoble

http://www.labobine.net/

https://totorro.bandcamp.com/

https://petrolchips.bandcamp. com/album/demos-ep

LES LULLIES

En concert : Vendredi 3 Mars : LES LULLIES (Punk 77) + The SCANNERS (Punk 77), au Trokson, à Lyon. Entrée libre.

https://www.facebook.com/ events/605622172973240/

https://discosmeteoro. bandcamp.com/releases

https://thescaners.bandcamp. com/releases

CHICKEN DIAMOND

En concert : Samedi 4 Mars : CHICKEN DIAMOND (Deep Blues) + FABULOUS SHEEP (Rock Punk Pop) + MIND THE STEP () + Jam session, performances artistiques…, Salle Louis Barrant, à Moirans (38)

https://www.facebook.com/ events/1715575828759697/

https://www.facebook.com/ Black-Mamba-Sound- 497822410366493/

http://www.chickendiamond.com/

https://chickendiamond. bandcamp.com/album/the-night- has-a-thousand-eyes

https://soundcloud.com/ fabulous-sheep

BEAT DEGENERATION

En concert : Samedi 4 Mars : BEAT DEGENERATION (Power Pop, Italie), au Thunderbird Lounge, à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite. com/tiki/calendar

https://beatdegeneration. bandcamp.com/album/dream- machine

The SLIT PLASTERS

En concert : Mercredi 26 Avril : The MONSTERS (Légendes du Garage Trash, Voodoo Rhythm Rds, Bern) + The DEVILS (Duo Blues Trash, Voodoo Rhythm Rds, Naples) + The SLIT PLASTERS (Garage Punk), à La Belle Electrique, à Grenoble

https://www.facebook.com/ events/1782120475382036/

http://www.themonsters.ch/

https://www.thedevils.info/

https://theslitplasters. bandcamp.com/

Nouveautés :

NO MONEY KIDS c’est un duo Blues proto Electro bricolo bien intéressant qui sortira son album « Hear The Silence » le 24 mars ! http://www.nomoneykids.com/

Je l’ai enfin le dernier album en date de WENDY JAMES et il méritait cette attente ! Je vous en reparle bientôt en long en large et en travers ! https://thewendyjames.com/

NEIGHBOURHOOD STRANGE reviennent avec un single de pur Punk Psyché Garage comme il devrait toujours être fait ! https://soundcloud.com/ jonathan-no/lets-get-high

MADJIVE sortent leur nouvel album autoproduit le 1er Mars ! Et il claque ta face !!! En voici un titre en avant première ! https://madjive.bandcamp.com/

STEREOSCOPE JERK EXPLOSION eut leur single sort sur AVE The SOUND un gage de qualité ! Psyché Jerk instru comme on imagine. http://www. stereoscopejerkexplosion.com/

Les CHOCOLAT seront de passage par ici mi-avril on se prépare avec un titre de leur album « Rencontrer Looloo » https://teenagemenopause. bandcamp.com/album/rencontrer- looloo

BARD POT sont australien et sortent sur SLOVENLY Rds ce qui fait au moins 2 bonnes raisons de les découvrir ! https://slovenly.bandcamp.com/ album/brad-pot

Un nouvel album de KING SALAMI & The CUMBERLAND 3 ça fait toujours plaisir d’autant que celui-ci est surement leur meilleur ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Les italiens de CUT ont 21 ans de carrière et ils savent y faire pour produire une musique acérée ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Le label ELEFANT Rds réédite un album de The YEARNING de 2011 avec plein de bonus. Une merveille si vous aimez la Pop remplie de voix sucrées ! http://www.elefant.com/

The CHEMIST & The ACEVITIES font une Surf musique très sonique comme on l’imagine au vu de leur patronyme ! https:// thechemistandtheacevities. bandcamp.com/

