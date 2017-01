VOIX DE GARAGE

N° 425

WEDNESDAY 25th of January 2017

Sur RADIO CAMPUS GRENOBLE 908.

Et en direct sur

www.campusgrenoble.org

HYSTERY CALL

En concert : Mercredi 25 Janvier : HYSTERY CALL (Rock’n’Roll intense) + BYE BYE DUBAÏ (Pop Electro), à Kraspek Myzik, à Lyon

https://www.facebook.com/events/230945014011753/

https://hysterycall.bandcamp.com/album/road-movie

http://byebyedubai.net/

The FOXY LADIES

En concert : Vendredi 27 Janvier : The FOXY LADIES (Wild Wild Rock) + TOXIC FROG (Irish Punk Rock) + GIMMIE (Rock gang), à La MJC de Vienne (38)

https://www.facebook.com/events/1212182535525731/

Et :

Samedi 4 Février : UK SUBS (Légendes du Punk anglais originel) + TV SMITH (Folk Punk légendaire) + The FOXY LADIES (Wild Heavy R’n’R), aux Abattoirs, à Bourgoin-Jallieu (38)

http://www.lesabattoirs.fr

https://www.youtube.com/watch?v=ynewdsC_VyM

https://www.youtube.com/watch?v=YGuXeQXWe_k

http://www.thefoxyladiesofficiel.com/

LITIGE

En concert : Samedi 28 Janvier : Nia Festival II en soutien au mal logés, avec : BESOIN DEAD (punk / expé / noise) + PERVERS ET TRUANDS (punk – grunge-sludge) + SHEIK ANORAK (rock expé / noise-pop) + JUBILÉ (ambient noise / postpunk) + JOSé AND THE BUTTSLUGGERS (alternative punk / free rock) + HASSAN K (électronic expé / breakcore) + LITIGE (punk grrrlz) + ZE REVENGER (post punk à cordes et à chœurs) + HIBOUX (Intime spectral / poésie sonore et guitare expé) + LEWIS ET CLOVIC(cinéma expé / noise / empire contre-attaque) + VISIONNAGE DU FILM » La nuit éclaire la nuit » + EMILIE.I, conférence cartomancie / tirage bibliothèque / poésie… au ROXY COOPER, 21 Rue Joseph Bouchayer, à Grenoble. Prix libre

http://razibus.net/28-01-2017-festival-nia-fest-ii-squat-roxy-cooper-grenoble-26116.html

The REBELS OF TIJUANA

En concert : Samedi 28 Janvier : The REBELS OF TIJUANA (French Pop), à Château Rouge, à Annemasse (74). Entrée libre.

https://www.facebook.com/events/1713957812260398/

https://soundcloud.com/lepopclubrecords/sets/the-rebels-of

SMUTT

Et

The NORMA JEAN BAKER’S UNDERWEARS

En concert : Samedi 28 Janvier : SMUTT (Punk Rock) + The NORMA JEAN BAKER’S UNDERWEARS (Noisy Garage), au Spirale 16, à Annecy

https://smutt.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/pg/the-norma-jean-bakers-underwears-137285349622492

CELESTRIAL BUMS

En concert : Mardi 31 Janvier : CELESTIAL BUMS (Pop Psyché merveilleuse, Barcelone), au Monkey Club, à Lyon

https://www.facebook.com/themonkeyclublyon

https://celestialbums.bandcamp.com/

Et :

Mercredi 1er Février : CELESTIAL BUMS (Pop Psyché merveilleuse, Barcelone), à l’Oasis Café, à Valence

https://www.facebook.com/oasisrockcafe/

Et :

Jeudi 2 Février : CELESTIAL BUMS (Pop Psyché merveilleuse, Barcelone) + THEE WATCHED VOYEURS (Garage Psych), au Raymond Bar, à Clermont Ferrand

https://www.facebook.com/pages/Raymond-Bar/198781636817824

JOHNNY MAFIA

En concert : Jeudi 2 Février : JOHNNY MAFIA (Garage Punk) + GOLIATH (Fusion) + SLUGS (Stinky Psych), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

https://www.facebook.com/events/255134551584982/

http://www.brindezinc.fr/

http://goliathband73.wixsite.com/goliath-band-site

https://www.facebook.com/slugs75e/

Et :

Vendredi 3 Février : JOHNNY MAFIA (Garage Punk) + T SHIRT (Indie Pop Rock), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

http://www.trokson.com

https://johnnymafia.bandcamp.com/

https://teeshirt.bandcamp.com/releases

FRUSTRATION

En concert : Vendredi 3 Février : FRUSTRATION (Post Cold Punk) + THISIPHONE (Cold Post Rock), à La Bobine, à Grenoble

http://www.labobine.net/

https://frustrationblind.bandcamp.com/

https://tisiphone.bandcamp.com/

Et maintenant la séquence nouveautés :

The LOOKERS c’est une des dernières sorties de chez MAUVAISE FOI Rds et dans le genre Indie Garage Pop Psych bricolé c’est le top ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

HYDROLIC SUSTEMS avec un Cd compilant tous leurs enregistrements, et c’est un bon arrachage de dent sous légère anesthésie ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

DIRTY FENCES leur « First EP » réédité avec deux titres supplémentaires par DIRTY WATER Rds et qu’est-ce que ça nettoye bien les oreilles !

Le même label s’est chargé du « Dirty Rock’n’Roll » signé PUSSYCAT & The DIRTY JOHNSONS c’est bien sale comme indiqué ! https://dirtywaterrecords.bandcamp.com/

EMPTIFISH c’est une nouveauté de chez DETOUR Rds donc on écoute attentivement car ce EP est vraiment très bon ! http://shop.detourrecords.co.uk/ ou plus sur le groupe ici : http://www.emptifish.co.uk/

The MADS eux sortent sur AREA PIRATA et de la même façon on est attentif ! 4 titres en italiens de 1979 – 1983… ça fait du bien de replonger dans le passé parfois !

Et c’est le même label qui sort le single de MODS! Là tout est dit, et ils sont à la hauteur de leur patronyme ! https://areapiratarec.bandcamp.com/

HOLLY And The BYRD Featuring Tony Valentino c’est une rencontre qui about it à une top chanson ce qui me satisfait pleinement. https://www.facebook.com/HollyandtheByrd/

KINGSIZE ne sont (malheureusement pas totalement de retour mais édité sur un superbe EP 3 chansons tirés de leurs archives, et moi je dis oh oui !

Et si on revenait chez MAUVAISE FOI Rds avec la 2ème de leur récente sortie, le 2ème album des californiens de RICHMOND SLUTS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

The WEDDING PRESENT reviennent avec leur 9ème album « Going, going,,, » surement leur meilleur ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

STEVE DIGGLE en solo c’est excellent différent des Buzzcocks, mais vraiment excellent ! L’album s’appelait « Some reality » sortit en 2000, https://www.facebook.com/STEVE-DIGGLE-singersongwriterguitarBuzzcocks-23630308115/

Et on finit avec ELLI DE MON avec un extrait du 10’’ « Blues Tapes : The Indian Sessions » à sortir début mars sur PITSHARK Rds. http://www.pitshark.com/

Radio Campus Grenoble (Voix de Garage show)

Bâtiment EVE

701 avenue centrale

Domaine universitaire

38402 Saint Martin d’Hères cedex

France

voixdegarage@campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/