VOIX DE GARAGE

Special SHIT IN CAN Records

N° 424

WEDNESDAY 18th of January 2017

Sur RADIO CAMPUS GRENOBLE 908.

Et en direct sur

www.campusgrenoble.org

On démarre avec un titre de l’excellent album de DAN RICO coproduit par Shit In Can Rds les invités de Voix de Garage ce soir !

TRUMPETS OF CONSCIOUSNESS

En concert : Jeudi 19 Janvier : Psych Fest Genève, avec : The CATS NEVER SLEEP (Sunshine Prog Pop) + TRUMPETS OF CONSCIOUSNESS (60’s Psyché Pop) + Dr SADDSITAR SHOW, au Bouffon de la Taverne, 44 rue de carouge, à Genève

https://www.facebook.com/events/693994230758985/

http://www.tavernedelarepublique.ch/

https://www.facebook.com/lepopclubrecords/

https://soundcloud.com/the-cats-never-sleep

https://avethesound.bandcamp.com/album/trumpets-of-consciousness-pcr013

CAMERA

En concert : Samedi 21 Janvier : CAMERA (Kraut Rock, Berlin) + DON GLOW (Heavy Psyché), à La Bobine, à Grenoble

http://www.labobine.net/

https://www.facebook.com/events/1629795757315808

https://donglow.bandcamp.com/

https://camerawithin.bandcamp.com/

Gagnez vos places pour ce concert en envoyant le mot de passe ‘Carton’ à : concours@campusgrenoble.org

LES 3.8

En concert : Samedi 21 Janvier : LES LUPOÏ (Street Punk) + LES 3.8 (Punk Oï United), au Squat Le Terminus, 28 route de Lyon, au Fontanil-Cornillon (38). 20h. Prix libre.

http://www.facebook.com/spiritoflupoi

https://www.facebook.com/les.trois.huit.38

JULIEN GASC

En concert : Dimanche 22 Janvier : JULIEN GASC (French Psych Pop) + REGIS (), à l’écurie, à Genève

https://www.facebook.com/events/300013957059915/

Et :

Lundi 23 Janvier : JULIEN GASC (Dandy Pop) + FRANçOIS VIROT (Pop), à Kraspek Myzik, à Lyon

https://www.facebook.com/events/662273473947079/

https://soundcloud.com/julien-gasc

https://soundcloud.com/francoisvirot

Et :

Mardi 24 Janvier : JULIEN GASC (Dandy Pop), à l’Artisterie18 rue Aristide Briand, à Fontaine (38). 19h30

https://www.facebook.com/events/383181702032065/

https://soundcloud.com/julien-gasc

HYSTERY CALL

En concert :Mercredi 25 Janvier : HYSTERY CALL (Rock’n’Roll intense) + BYE BYE DUBAÏ (Pop Electro), à Kraspek Myzik, à Lyon

https://www.facebook.com/events/230945014011753/

https://hysterycall.bandcamp.com/album/road-movie

http://byebyedubai.net/

The NORMA JEAN BAKER’S UNDERWEARS

En concert : Samedi 28 Janvier : SMUTT (Punk Rock) + The NORMA JEAN BAKER’S UNDERWEARS (Noisy Garage), au Spirale 16, à Annecy

https://smutt.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/pg/the-norma-jean-bakers-underwears-137285349622492

Et maintenant SHIT IN CAN Rds :

https://shitincanrecords.bandcamp.com/

Avec bien sûr de nouveau DAN RICO ainsi que ces autres groupes :

EGO le trio sur-actif dans lequel il joue depuis longtemps ! https://massiveego.bandcamp.com/

Et MAMA qu’il a rejoint récemment https://mamamamamama.bandcamp.com

Et on découvre deux autres groupes de la jeune scène de Chicago : FLESH PANTHERS avec l’album « Willow weep » sorti sur Maximum Pelt Rds et que vous pouvez vous procurer via Shit In Can Rds.

Tout comme le single de CLEARANCE publié par Tall Part Rds.

Pour gagner un album de DAN RICO rendez-vous sur : https://www.facebook.com/shitincanrecords

Il sera également la prochaine sortie de Shit In Can Rds avec un 45 tours se printemps et on l’attend en tournée en France en octobre 2017 ! http://www.danrico.com/

