La radio éphémère du Festival Ouverture Exceptionnelle rouvre ses portes : Traclout’radio revient du 4 au 10 octobre au 26 rue Très-Cloîtres !

Toute la semaine, des émissions en direct avec des habitant.e.s, artisan.e.s et assos du quartier, des séances d’écoutes pour petites et grandes oreilles, une soirée clip & pop corn, des mix vinyles !

Venez faire du lèche-vitrine, écouter et discuter autour d’un café ou d’un micro, entre une bouchée de gaufre et une poignée de pop corn, mettre de la musique à l’antenne et danser !



Le studio de Traclout’Radio est ouvert du dimanche au vendredi avec des événements en soirée ! Retrouvez la prog du Festival ici.

DIMANCHE 4 OCTOBRE

17h-19h Gaufre radiophonique [séance d’écoute]

Est-ce que vous aussi quand vous pensez vous entendez une petite voix dans votre tête ? Voyez-vous les images quand vous lisez un livre ? Les mois et les nombres ont-ils des couleurs ? Venez découvrir la nouvelle saison de l’émission des questions plein la tête, en présence des réalisatrices.

Pour agrémenter cette séance d’écoute : dégustation de délicieuses gaufres faites maison !

20h-22h Clips et Pop-corns [séance ciné et radio en direct ]

Imaginez une séance de ciné où on regarderait que des clips en mangeant du pop-corn, en diffusant en direct tous les clips savamment commentés en direct : bienvenue dans CLIPS ET POP CORNS avec l’émission Intrinsèque

LUNDI 5 OCTOBRE

12h-18h Studio ouvert : enregistrement des émissions spéciales Du côté de l’Alma : une série d’émissions avec des habitants, assos, artisans, artistes en direct et en public !

18h – 22h Circulez il y tant à voir et à écouter ! [Musique – Mix & Selecta] avec les émissions Mineurs de son, Pastoral mécanique et Oueskonva en direct

MARDI 6 OCTOBRE

10h-18h Studio ouvert : enregistrement des émissions spéciales Du côté de l’Alma : une série d’émissions avec des habitants, assos, artisans, artistes en direct et en public !

19h – 22h Circulez il y a tant à voir et à écouter ! [Musique – Mix au vinyle] avec les émissions Boxons, Dub Pepite Roadshow, Wise up en direct





MERCREDI 7 OCTOBRE

10h-18h Studio ouvert : enregistrement des émissions spéciales Du côté de l’Alma avec des habitants, assos, artisans, artistes en direct et en public !

15h-16h Gaufre radio pour petites oreilles [séance d’écoute] Une gaufre, on s’allonge, on ferme les yeux : le cinéma pour les oreilles commence ! * Jeune public.

JEUDI 8 OCTOBRE

10h-18h Studio ouvert : enregistrement des émissions spéciales Du côté de l’Alma avec des habitants, assos, artisans, artistes en direct et en public !

VENDREDI 9 OCTOBRE

10h-18h Studio ouvert : enregistrement des émissions spéciales Du côté de l’Alma avec des habitants, assos, artisans, artistes en direct et en public !

18h-20h Lusotime [Émission lusophone en direct] On tchatche en portugais et en français, on écoute de la musique, on partage des recettes de cuisine, et surtout du bon temps et on rit !