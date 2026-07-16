Ouvrez vos oreilles, pas besoin de plus pour prendre le large en passant par Paris, Tours, Marseille, Orléans, Montpellier, St Etienne, Mulhouse, St Denis (Réunion), Toulouse, Brest, Caen, Rennes, Die, Dijon, Rouen, Besançon, la Haute Loire, et bien sûr les innombrables villes et pays dont sont issus les pépites sonores du concours international 60 secondes radio !

Sur le 90.8, l’été dure 7 semaines, du samedi 18 juillet au dimanche 6 septembre.

Merci au réseau Radio Campus France et à toutes les antennes associatives locales de rendre notre grille d’été aussi gourmette !

Lundi

7h La voix qui porte : une minute pour se sentir vivant

11h Babel 42 (Radio Dio) : émission littéraire de science-fiction

12h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

14h Girl who rock (Radio MNE) : portraits de rockeuses

15h La radio à hauteur d’enfant

Les P’tits podcasts (Radio coco) : quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles

: quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles Espace d’espèces (A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse

(A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse Chroniques de Kululucunda (Divergences FM) : Le Kululucounda un royaume qui n’existe pas, qui n’existe plus ou peut être seulement dans nos souvenirs engloutis.

16h Aura des Pâquerettes (une fois par mois)

17h Crabes et Chimères (Radio Galère) : émission politico poétique sur le cancer et les maladies chroniques

18h Radio éphémère, Radio en pleine mer, Retour sur le Campus !

A la jeunesse les micros (Making Waves): depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase.

depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase. Les Djs de la Haute mer (Radio Campus Paris) : partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ?

partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ? Parcours Sup’ Misères et grandeurs (Radio Campus Tours) : Camille Fantuzzi, lycéenne, a interviewé des lycéens pour savoir ce qu’ils et elles pensent de parcours sup’

19h Mineurs de son (rediffusions)

20h Pastoral Mécanique (rediffusions)

21h Zhong (Radio Phénix) : à la découverte des musiques populaires chinoises

00h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

Mardi

11h Fat & Curious (Campus FM) : À la rencontre de celles et ceux qui vous nourrissent

12h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

13h Recherche & sciences

Fréquence recherche (Radio Campus Paris) : La recherche est-elle vraiment utile ?

: La recherche est-elle vraiment utile ? C’est pas faux (Radio Phénix) : L’émission qui vulgarise sans être vulgaire !

14h L’oracle de l’été : une version estivale de l’oracle de la semaine

15h La radio à hauteur d’enfant

Les P’tits podcasts (Radio coco) : quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles

: quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles Espace d’espèces (A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse

(A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse Chroniques de Kululucunda (Divergences FM) : Le Kululucounda un royaume qui n’existe pas, qui n’existe plus ou peut être seulement dans nos souvenirs engloutis.

17h L’instant live (43 FM) carte blanche aux artistes du territoire

18h Radio éphémère, Radio en pleine mer, Retour sur le Campus !

A la jeunesse les micros (Making waves) : depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase.

depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase. Les Djs de la Haute mer (Radio Campus Paris) : partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ?

partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ? Parcours Sup’ Misères et grandeurs (Radio Campus Tours) : Camille Fantuzzi, lycéenne, a interviewé des lycéens pour savoir ce qu’ils et elles pensent de parcours sup’

19h Emission musicales du 90.8

Boxsons – juillet

– juillet NBB Teuf (rediff) – août

20h 33Tours (Radio Campus Rouen) : sorties rap/R&B, découvertes et actus musicales

21h Documentaires sonores :

Chez Madeleine de Maïssoune Zeineddine (Radio Grenouille) : Nous sommes chez Madeleine, 25 rue Pasteur à Saint-Ouen (93). Mais qui était Madeleine ? Sa photo trône à l’entrée : svelte, droite, digne, vieille, sous un parapluie zébré et une parka de cuir, elle accueille quiconque passe le pas de la porte.

de Maïssoune Zeineddine (Radio Grenouille) : Nous sommes chez Madeleine, 25 rue Pasteur à Saint-Ouen (93). Mais qui était Madeleine ? Sa photo trône à l’entrée : svelte, droite, digne, vieille, sous un parapluie zébré et une parka de cuir, elle accueille quiconque passe le pas de la porte. Écoutes flottantes de Julie Rousse, Aurélie Darbouret & Jean-Baptiste Imbert (Radio Grenouille) : Une géographie sonore du Parc National des Calanques, co-créée avec des personnes concernées par la psychiatrie.

de Julie Rousse, Aurélie Darbouret & Jean-Baptiste Imbert (Radio Grenouille) : Une géographie sonore du Parc National des Calanques, co-créée avec des personnes concernées par la psychiatrie. La lune s’est arrêtée de Chrystèle Bazin (Radio Grenouille) : A 10 ans, Arthur découvrait Schools out d’Alice Cooper. Aujourd’hui, il est à la retraite et compose des paysages sonores, la tête courbée sur tous ses petits synthés. La musique l’a accompagné toute sa vie, la maladie aussi. A l’époque, il a été diagnostiqué maniaco-dépressif, aujourd’hui on dit bipolaire.

de Chrystèle Bazin (Radio Grenouille) : A 10 ans, Arthur découvrait Schools out d’Alice Cooper. Aujourd’hui, il est à la retraite et compose des paysages sonores, la tête courbée sur tous ses petits synthés. La musique l’a accompagné toute sa vie, la maladie aussi. A l’époque, il a été diagnostiqué maniaco-dépressif, aujourd’hui on dit bipolaire. Le bateau de Mario de Nina Almberg (Radio Grenouille) : À la fin des années 1960, le cinéaste Mario Marret construit, dans une grange du Lubéron, un bateau-infirmerie pour la guérilla luttant pour l’indépendance de la Guinée-Bissau. Surnommé « le bateau de la liberté », ce catamaran n’atteindra jamais sa destination : il finira échoué au bord de l’étang de Berre, dans l’une des zones les plus industrialisées et polluées de France.

de Nina Almberg (Radio Grenouille) : À la fin des années 1960, le cinéaste Mario Marret construit, dans une grange du Lubéron, un bateau-infirmerie pour la guérilla luttant pour l’indépendance de la Guinée-Bissau. Surnommé « le bateau de la liberté », ce catamaran n’atteindra jamais sa destination : il finira échoué au bord de l’étang de Berre, dans l’une des zones les plus industrialisées et polluées de France. Ninna Nanna de Nathalie Ong (Radio Grenouille) : Dans le rituel quasi religieux d’endormissement du nouveau-né, l’enfant, dans les bras de son parent, descend en rappel dans le sommeil,le long d’une voix qui s’évanouit dans le silence.

de Nathalie Ong (Radio Grenouille) : Dans le rituel quasi religieux d’endormissement du nouveau-né, l’enfant, dans les bras de son parent, descend en rappel dans le sommeil,le long d’une voix qui s’évanouit dans le silence. Queen of Bongo de Léna Rivière (Radio Grenouille) : Je suis partie de Marseille pour fuir. En revenant vivre dans ma ville natale, dans le quartier de mon enfance, je me confronte à ce que j’ai laissé en suspens. L’inceste que j’ai subi.

de Léna Rivière (Radio Grenouille) : Je suis partie de Marseille pour fuir. En revenant vivre dans ma ville natale, dans le quartier de mon enfance, je me confronte à ce que j’ai laissé en suspens. L’inceste que j’ai subi. Transformations opéra radio, d’Adeline Rosenstein (Radio Campus Orléans) : Un spectacle radiodiffusé dans le cadre de la biennale du Centre Dramatique National d’Orléans

00h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

Mercredi

11h En selles ! (Circulus) : un voyage à vélo à la découverte de nos excrétions

12h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

13h Recherche & sciences

Fréquence recherche (Radio Campus Paris) : La recherche est-elle vraiment utile ?

: La recherche est-elle vraiment utile ? C’est pas faux (Radio Phénix) : L’émission qui vulgarise sans être vulgaire !

14h Girl who rock (Radio MNE) : portraits de rockeuses

15h La radio à hauteur d’enfant

Les P’tits podcasts (Radio coco) : quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles

: quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles Espace d’espèces (A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse

(A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse Chroniques de Kululucunda (Divergences FM) : Le Kululucounda un royaume qui n’existe pas, qui n’existe plus ou peut être seulement dans nos souvenirs engloutis.

17h Sound Power (Radio Campus Paris) Une émission musique et société pour tenter de (re)penser notre monde et les relations de pouvoir.

18h Radio éphémère, Radio en pleine mer, Retour sur le Campus !

A la jeunesse les micros : depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase.

depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase. Les Djs de la Haute mer (Radio Campus Paris) : partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ?

(Radio Campus Paris) partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ? Parcours Sup’ Misères et grandeurs (Radio Campus Tours) : Camille Fantuzzi, lycéenne, a interviewé des lycéens pour savoir ce qu’ils et elles pensent de parcours sup’

19h30 Line up (Radio Campus Besançon) : Depuis l’avènement de la génération Beatles, la musique britannique n’a cessé de se réinventer. Du rock psychédélique au punk, du glam à la pop indie, l’Angleterre (sans oublier l’Écosse et l’Irlande) a systématiquement pesé sur les (r)évolutions musicales.

20h Voix de Garage (Radio Alto)

00h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

Jeudi

9h Documentaires sonores

Espeille & Cornouille de Jean-Baptiste Imbert (Radio Grenouille) : Cueilleur écolo ou chasseur viandard, chacun semble avoir choisi son camp depuis longtemps… Nos ancêtres préhistoriques n’étaient-ils pas chasseurs-cueilleurs ?

de Jean-Baptiste Imbert (Radio Grenouille) : Cueilleur écolo ou chasseur viandard, chacun semble avoir choisi son camp depuis longtemps… Nos ancêtres préhistoriques n’étaient-ils pas chasseurs-cueilleurs ? Les puces à l’oreille de Mélanie Métier et Amélie Perrot (Radio Grenouille) : À l’entrée du marché aux Puces de Marseille trône un panneau publicitaire délavé : “Pendant les travaux, le centre commercial les Puces reste ouvert”. Depuis combien d’années ce panneau abîmé par le temps est-il planté là ?

de Mélanie Métier et Amélie Perrot (Radio Grenouille) : À l’entrée du marché aux Puces de Marseille trône un panneau publicitaire délavé : “Pendant les travaux, le centre commercial les Puces reste ouvert”. Depuis combien d’années ce panneau abîmé par le temps est-il planté là ? Rencontres fragiles : Marseille de Cléo Cohen & Anjely Raïs (Radio Grenouille) : série documentaire consacrée aux points de rencontres entre juif·ves et musulman·es aujourd’hui.

de Cléo Cohen & Anjely Raïs (Radio Grenouille) : série documentaire consacrée aux points de rencontres entre juif·ves et musulman·es aujourd’hui. Retour à Tivoli de Maxime Grember : En avril 2023 une explosion entraîne l’effondrement de l’immeuble au 17 rue de Tivoli à Marseille (une série documentaire en 4 épisodes)

11h Du pain et des parpaings (Radio U) : actu des luttes en Bretagne, et ailleurs.

12h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

13h Recherche & sciences

Fréquence recherche (Radio Campus Paris) : La recherche est-elle vraiment utile ?

: La recherche est-elle vraiment utile ? C’est pas faux (Radio Phénix) : L’émission qui vulgarise sans être vulgaire

15h La radio à hauteur d’enfant

Les P’tits podcasts (Radio coco) : quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles

: quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles Espace d’espèces (A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse

(A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse Chroniques de Kululucunda (Divergences FM) : Le Kululucounda un royaume qui n’existe pas, qui n’existe plus ou peut être seulement dans nos souvenirs engloutis.

17h Intrinsèque (rediff)

8h Radio éphémère, Radio en pleine mer, Retour sur le Campus !

A la jeunesse les micros : depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase.

depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase. Les Djs de la Haute mer (Radio Campus Paris) : partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ?

partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ? Parcours Sup’ Misères et grandeurs (Radio Campus Tours) : Camille Fantuzzi, lycéenne, a interviewé des lycéens pour savoir ce qu’ils et elles pensent de parcours sup’

19h DégenréE(s) (rediff) – semaine paire

ou Grand Palace – semaine impaire

21h Sortez les briquets (C-Lab) : talk musical joyeux et espiègle, tantôt vénère, tantôt cœur d’artichaut

00h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

Vendredi

11h La Matinale décoloniale (prog d’été)

12h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

13h Recherche & sciences

C’est pas faux (Radio Phénix) : L’émission qui vulgarise sans être vulgaire !

14h Girl who rock (Radio MNE) : portraits de rockeuses

15h La radio à hauteur d’enfant

Les P’tits podcasts (Radio Coco) : quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles

: quand les enfants parlent de violences sexistes et sexuelles Espace d’espèces (A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse

(A.Caillaux et L.Combes) une série documentaire et sonore in situ sur la nature sauvage de Toulouse Chroniques de Kululucunda (Divergences FM) : Le Kululucounda un royaume qui n’existe pas, qui n’existe plus ou peut être seulement dans nos souvenirs engloutis.

16h30 La Bouche

8h Radio éphémère, Radio en pleine mer, Retour sur le Campus !

A la jeunesse les micros (Making Waves) : depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase.

depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase. Les Djs de la Haute mer (Radio Campus Paris) : partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ?

partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ? Parcours Sup’ Misères et grandeurs (Radio Campus Tours) : Camille Fantuzzi, lycéenne, a interviewé des lycéens pour savoir ce qu’ils et elles pensent de parcours sup’

19h Escales

20h Microféroce (RDWA) : émission féministe, thématique et musicale portée par des meufs et adressée à toutes les oreilles.

00h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

Samedi

10h L’art de l’écoute (Radio Grenouille) : deux heures pour naviguer dans les arts sonores entre écoute de créations sonores et entretiens avec des auteurs.trices

12h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

12h30 Micro-ondes prog d’été

14h Etonnant, non ? (Radio Campus Tours) : émission de philo par les étudiant·es de l’association de philosophie Kaïros

8h Radio éphémère, Radio en pleine mer, Retour sur le Campus !

A la jeunesse les micros (Making Waves) : : depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase.

depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase. Les Djs de la Haute mer (Radio Campus Paris) : partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ?

partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ? Parcours Sup’ Misères et grandeurs (Radio Campus Tours) : Camille Fantuzzi, lycéenne, a interviewé des lycéens pour savoir ce qu’ils et elles pensent de parcours sup’

19h Contreflow (Radio Campus Orléans) : le rap fait par des meufs, des queer et marginaux

20h Le sens de la fête

Au pays des raves (Radio Campus Paris) : la fête comme espace politique dans une émission de plateau avec invité·es du monde de la nuit

: la fête comme espace politique dans une émission de plateau avec invité·es du monde de la nuit Micro trop tard (Radio Campus Paris) : immersion en teuf avec micro-trottoirs et musiques pour trouver le sens (politique) de la fête.

: immersion en teuf avec micro-trottoirs et musiques pour trouver le sens (politique) de la fête. Online Club (Radio Campus Orléans) : série documentaire sur l’évolution des pratiques d’écoute musicales et clubbing des années 90 à nos jours.

22h30 Ripost (Radio Campus Dijon) : une sélection cacophonique de berceuses fantomatiques. electronica, ambiant, post rock et autres…

00h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

Dimanche

11h Incipit (rediffusions)

12h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…

13h Sound test (Radio U) Menu de l’écran titre d’un jeu vidéo pour écouter les musiques et les bruitages du jeu.

15h Zoom écologie (Fréquence Paris Plurielles) : donner la parole aux passionnés et aux associations, pour réfléchir à nos modes de vie, la décroissance, le réchauffement climatique, le nucléaire, les énergies, les transports, les forêts, la biodiversité, les alternatives au capitalisme cumulatif…

17h Dauphinoise Discothèque (prog d’été)

18h Radio éphémère, Radio en pleine mer, Retour sur le Campus !

A la jeunesse les micros (Making Waves) : depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase.

depuis le Festival d’Avignon, de jeunes adultes interrogent le monde et mettent leurs mots sur ce qui nous arrive, nous transforme, nous embrase. Les Djs de la Haute mer (Radio Campus Paris) : partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ?

partir en mer à bord des « off shore radios » ou «marine broadcasters » : quelle est l’histoire des radios embarquées sur des bateaux ? Parcours Sup’ Misères et grandeurs (Radio Campus Tours) : Camille Fantuzzi, lycéenne, a interviewé des lycéens pour savoir ce qu’ils et elles pensent de parcours sup’

19h Sentiers sonores : documentaires sonores indépendants sélectionnés par l’ADDOR

20h Le sens de la fête

Au pays des raves (Radio Campus Paris) : la fête comme espace politique dans une émission de plateau avec invité·es du monde de la nuit

: la fête comme espace politique dans une émission de plateau avec invité·es du monde de la nuit Micro trop tard (Radio Campus Paris) : immersion en teuf avec micro-trottoirs et musiques pour trouver le sens (politique) de la fête.

: immersion en teuf avec micro-trottoirs et musiques pour trouver le sens (politique) de la fête. Online Club (Radio Campus Orléans) : série documentaire sur l’évolution des pratiques d’écoute musicales et clubbing des années 90 à nos jours.

00h Objectif Lune (Divergences FM) : la Lune dans l’histoire, la science, les mythologies, littérature, cinéma, les croyances populaires…