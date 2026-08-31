Si vous êtes curieux.ses de l’univers du son, de la musique, des podcasts et de la radio, venez nous rencontrer ! On cherche des nouvelles et nouveaux bénévoles pour animer des émissions, faire de la technique ou enrichir notre playlist musicale !
Trois rendez-vous d’automne pour découvrir la radio et devenir bénévoles !
- Jeudi 10 septembre | Forum des assos de Start UGA | 12h-17h
- Mercredi 30 septembre | Journée portes ouverte & apéro à EVE | 12h à 20h
- Samedi 14 & Dimanche 15 novembre | Week-end de formation à EVE