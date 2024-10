Une agence de communication a été mandatée pour rendre "sexy" les risques majeurs et améliorer la culture du risque auprès de la population. Les idées fusent : brainstorming, effets "wahou", "out of the box"… Mais comment rendre la prévention attrayante ?

À l’occasion de la Journée nationale de la résilience, l'Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) et la Cie Essentiel Éphémère présente RISKS.com, une pièce de théâtre, où l'humour et la pop culture transcende tous les dangers.